Соки, как лекарство от повышенного давление

Давно известно о лечебных свойствах овощных и других соков, которые улучшают самочувствие, снижают давление, успокаивают нервную систему, восстанавливают сон.

1. Картофельный сок. Клубень средних размеров тщательно вымыть щеткой под струей воды. Натереть вместе с кожурой на мелкой терке, отжать сок и выпить натощак вместе с осадком.

2. Приготовить 1 стакан морковного сока, 1/2 стакана сельдерейного, 3 ст. ложки сока петрушки и 1 ст. ложку сока шпината, хорошо перемешать. Принимать 3-4 раза в день.

3. Приготовить 1 стакан морковного сока, 2/3 стакана свекольного и столько же огуречного, перемешать. Принимать 3 раза в день за 25-30 мин. до еды.

4. 1 стакан морковного сока смешивают с 2/3 стакана сока шпината. Принимают 3 раза в день.

5. 2 стакана свекольного сока смешивают с 1 стаканом меда. Принимают по 2 ст. ложки 3 раза в день до еды.

6. 4 клубня картофеля и 1 свеклу тщательно моют, очищают и натирают на мелкой терке. Отжимают сок. Принимают по 1 неполному стакану утром перед едой.

7. Приготовить 1 стакан свекольного или морковного сока, добавить 1 ч. ложку сока чеснока, перемешать. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой.

8. Взять 2 стебля сельдерея и 1 пучок петрушки, измельчить в блендере или мясорубке, отжать сок. 4 моркови и 1 зубчик чеснока очистить, натереть на мелкой терке, отжать сок. Все смешать и принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30 мин. до еды.

9. Томатный сок, приготовленный в домашних условиях, принимают по 1 стакану 3 раза в день за 30 мин. до еды.

10. Очистить 1 крупную луковицу, натереть на мелкой терке, отжать сок. Принимать по 1 ч. ложке 3 раза в день за 20 мин. до еды, смешав с небольшим количеством меда. Это средство противопоказано тем, у кого имеются проблемы с печенью или поджелудочной железой.

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Александра Дроздова