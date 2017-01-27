Молодость мозга сохранит лук

Народная мудрость гласит: лук – от семи недуг. И это не случайно. Полезные вещества, входящие в состав этого чудо – продукта, помогают решить многие проблемы со здоровьем.

Японские исследователи нашли еще одно полезное свойство лука. Он положительно влияет на работу головного мозга. Это происходит благодаря соединениям серы, входящим в состав лука. Эти соединения легко усваиваются организмом и предотвращают преждевременно старение головного мозга.

Японские специалисты провели исследование, в ходе которого подробно изучалось влияние свойств лука на организм человека. Выяснилось, что популярный во всем мире продукт повышает восприимчивость положительных эмоций, а также способствует восстановлению памяти. Это происходит следующим образом. Соединения серы попадают вместе с кровью в мозг. Там они омолаживают клетки головного мозга и стимулируют их активность.

Как считают специалисты, полезнее всего употреблять лук, растертый с медом. Он оказывает просто чудесное воздействие на организм и особенно полезен людям преклонного возраста, предрасположенным к развитию склероза. Но и более молодым людям не стоит пренебрегать этим растением. Он укрепляет иммунитет и содействует общему оздоровлению организма.

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Валентина Соломатина