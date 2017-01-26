Пять болезней, от которых защищает кофе

Эксперты Гарвардского университета провели глобальное «кофейное» исследование: в течение нескольких лет наблюдали за состоянием здоровья более 130 тысяч добровольцев-кофеманов. Итоги обнадеживающие: «Даже у тех участников, кто пьет в среднем до 6 чашек кофе в день, не обнаружилось повышенного риска смерти и тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний», - порадовал профессор Факультета здорового питания Гарвардской школы общественного здравоохранения доктор Роб Ван Дам.

Мы составили список лечебно-профилактических эффектов кофе и перечень случаев, когда от напитка желательно воздерживаться либо свести его употребление к минимуму.

От чего помогает уберечься ароматный напиток

1. Нейродегенеративные заболевания: болезни Альцгеймера, Паркинсона. Исследования показали, что кофеин блокирует определенные сигнальные пути в клетках - это последовательности молекул, с помощью которых внутрь наших клеток передается информация, запускающая различные процессы. Благодаря кофе тормозится передача сигналов, способствующих развитию старческих заболеваний нервной системы.

2. Цирроз и другие заболевания печени. «Исследователи обнаружили удивительный факт: у алкоголиков, которые регулярно пьют кофе, гораздо реже встречается цирроз печени», - рассказывает Дмитрий Никогосов. - Выяснилось, что с помощью упомянутой блокировки соответствующих сигнальных путей в организме кофеин также обладает гепатопротекторным действием, то есть усиливает устойчивость клеток печени к негативному воздействию алкоголя.

Только ни в коем случае не вздумайте в целях защиты печени пить кофе вместе с алкоголем, предупреждают эксперты. Кофеин ускоряет проникновение алкоголя в мозг, усиливая опьянение. В то же время токсические продукты распада спиртных напитков повышают нагрузку на сердце и сосуды, а кофеин добавляет масла в огонь, поскольку увеличивает силу и частоту сердечных сокращений. В результате возрастает риск сердечного приступа.

3. Фибрилляция предсердий, или мерцательная аритмия. Научные данные говорят о том, что это распространенное сердечное заболевание у кофеманов развивается реже. В то же время, если такое нарушение уже есть, кофеин противопоказан.

4. Сахарный диабет. Кофе увеличивает чувствительность поджелудочной железы к глюкозе, которая поступает к нам в организм вместе с пищей. Благодаря этому поджелудочная становится более устойчивой к перепадам сахара в крови, что снижает риск развития диабета.

5. Старение организма. Многие ученые уже признают старение болезнью или как минимум нарушением работы организма, которое можно лечить и предотвращать. Кофе - одно из средств такой профилактики. «Благодаря блокировке определенного сигнального пути - по-научному он называется WNT - кофеин дает эффект того же типа, что и ограничение калорий», - поясняет Дмитрий Никогосов. А этот метод, как уже было неоднократно доказано, сокращает риск развития многих опасных заболеваний и способствует продлению жизни.

Кому не рекомендуется кофе

Врачи советуют отказаться или, по крайней мере, пить кофе нечасто, внимательно наблюдая за своим состоянием, если у человека:

- мерцательная аритмия,

- гипертония в стадии обострения, когда давление повышено и не скорректировано лекарствами,

- серьезные заболевания печени, снижающие активность ее ферментов,

- заболевания поджелудочной железы в стадии обострения,

- беременность.

Определяем норму кофе

Эксперты Гарвардской школы общественного здравоохранения по итогам наблюдений признали безопасной для более-менее здорового человека дозу до 6 чашек в день. Однако индивидуальная реакция каждого из нас на кофеин зависит от многих факторов. Чтобы понять, какое количество ароматного напитка не повредит вам лично, врачи советуют сделать простой тест: измерить свое давление. Известно, что кофе всасывается в кровь в среднем через 20 минут после употребления. На этот момент времени приходится пик действия кофеина в организме, поэтому следует измерять давление именно через 20 минут. Если окажется, что пульс стал заметно чаще обычного и показатели давления ощутимо подскочили, значит, эта чашка была лишней.

Как страсть и равнодушие к кофе зависят от генов

- У людей, которые не могут жить без кофе, генетически заложено так, что этот напиток перерабатывается и выводится из организма очень быстро, - поясняет врач-генетик Дмитрий Никогосов. - То есть человек выпивает чашку и буквально через час - полтора бодрящий эффект полностью исчезает. Таким кофеманам может быть необходимо до 6 чашек в день, как в гарвардском эксперименте (если, конечно, нет противопоказаний).

В то же время около 30% людей имеют генетический вариант, который отвечает за более медленный метаболизм кофе. При этом человек может выпивать 1 - 2 чашки в день и будет чувствовать такой же эффект, как от 6-ти. Узнать свой вариант «кофейного» гена можно с помощью процедуры генотипирования.

А вы сколько чашек кофе в день пьете?

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина