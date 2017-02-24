Помассируй пальцы. Помоги себе сам

Изучения китайской медицины опередили всю анатомическую науку на несколько веков вперед. К сожалению, в наших странах джин шин джитсу, одна из ее ветвей, распространена не так, как того заслуживает. Смысл ее заключается в том, что определенные точки нашего тела отвечают за конкретные органы. Соответственно, массируя эти точки, мы улучшаем их состояние. Одной минуты массажа в день вполне достаточно.

Так же, как и акупунктура, джин шин джитсу располагает знаниями об огромном количестве полезных точек на нашем теле. Их изучение требует надлежащего терпения и достаточно долгого времени. Но для начала можно разобрать хотя бы пальцы:

Большой палец

Точки на большом пальце отвечают за сердце и легкие. Учащенное сердцебиение можно постепенно исправить с помощью массажа этого пальца.

Указательный палец

Отвечает за работу ЖКТ. Боли в животе, трудности при пищеварении можно легко преодолеть, массируя указательный палец.

Средний палец

Циркуляция крови — его забота. При тошноте, головокружении или бессонице просто помассируй средний палец.

Безымянный палец

Этот палец контролирует наше настроение. Наступила меланхолия? Помоги себе самомассажем.

Мизинец

Способен улучшить работу почек, помочь при головных болях. Пациентам с заболеваниями почек в Китае, как правило, рекомендуют регулярно массировать мизинец. То же самое наши восточные братья делают и при головных болях. Говорят, массаж мизинца также помогает уменьшить боль.

Разумеется, настоящему искусству акупунктуры следует учиться долгие годы. Некоторые, однако, до сих пор в него не верят. Но попробуйте, скорее всего вы удивитесь результату.

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Евгения Примак