Как быстро разносить туфли?

Пожалуй, каждая женщина хоть единожды, но сталкивалась с ситуацией, когда купленные накануне модные туфли оказывались малы. А ведь при покупке обувь самым тщательным образом примерялась, и на тот момент все казалось просто идеальным. Секрет прост — скорее всего, туфли были куплены утром, а к вечеру ноги отекли, и приобретенная вещь стала мала.

Что же делать в таком случае? Если вы приобрели обувь из искусственных материалов, то с полюбившейся парой придется расстаться, лучше всего ее будет вернуть в магазин. А вот кожаная обувь поддается некоторой коррекции.

Домашние методы

Прежде всего, следует понимать, что даже при использовании всех предложенных способов, увеличить обувь получится лишь на несколько миллиметров. То есть пытаться разносить туфли целесообразно лишь в том случае, если купленная пара имеет нужный размер.

Любую обувь специалисты советуют начинать носить дома. Не стоит сразу идти на работу в новых туфлях, так как существует вероятность, что по истечению некоторого времени вы почувствуете сильный дискомфорт. Если же предварительно, хотя бы по полчаса в день, носить обувь дома, кожа разносится и неприятных моментов удастся избежать.

Для большего эффекта рекомендуется перед ежевечерней процедурой надевать теплые толстые носки, предварительно смочив их водкой, если речь идет об обычной кожаной обуви, или пивом, если вы пытаетесь разносить замшевые туфли. Некоторым данный метод не подходит потому, что их пугает запах алкоголя, который, как они считают, может остаться в обуви. На самом деле спирт испаряется в течение нескольких минут и никаких лишний ароматов после такой процедуры не наблюдается.

Часто случается, что туфли жмут не всю ногу, а лишь определенное место. Если это носок, то народные умельцы советуют налить вовнутрь изделия теплой воды, подержать некоторое время, вылить, надеть на ногу и выдержать несколько минут. После чего повторить операцию. Если трет задник, его следует смазать жирным кремом или натереть свечкой. Это размягчит кожу и сделает обувь более комфортной и удобной.

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Валентина Соломатина