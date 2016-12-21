Рецепт домашнего пластилина
Все дети любят пластилин. Чтобы не переживать, о том что вы купили вредный пластилин, можно приготовить его в домашних условиях. Рецепт домашнего пластилина простой, ингредиенты тоже. Материал для лепки получается великолепный. Попробуйте, одно наслаждение работать с ним.
Для приготовления необходимы:
- 1 стакан муки;
- 1/2 стакан соли;
- 6 столовых ложек лимонного сока;
- 1 стакан воды;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- красители.
Налейте лимонный сок в стакан, долейте воды до верху.
Смешайте муку с солью на сковороде. К ним вылейте воду и масло.
Добавьте краситель. Можно использовать растворимые напитки, типа "юпи". Так кроме цвета у Вас будет ещё и запах.
Варите на среднем огне примерно 5 минут, до тех пор пока масса не загустеет.
Снимите с огня и разомните массу руками.
Хранить такой пластилин нужно в плотно закрытом контейнере.Евгения Примак