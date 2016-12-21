Рецепт домашнего пластилина

Все дети любят пластилин. Чтобы не переживать, о том что вы купили вредный пластилин, можно приготовить его в домашних условиях. Рецепт домашнего пластилина простой, ингредиенты тоже. Материал для лепки получается великолепный. Попробуйте, одно наслаждение работать с ним.

Для приготовления необходимы:

- 1 стакан муки;

- 1/2 стакан соли;

- 6 столовых ложек лимонного сока;

- 1 стакан воды;

- 1 столовая ложка растительного масла;

- красители.

Налейте лимонный сок в стакан, долейте воды до верху.

Смешайте муку с солью на сковороде. К ним вылейте воду и масло.

Добавьте краситель. Можно использовать растворимые напитки, типа "юпи". Так кроме цвета у Вас будет ещё и запах.

Варите на среднем огне примерно 5 минут, до тех пор пока масса не загустеет.

Снимите с огня и разомните массу руками.

Хранить такой пластилин нужно в плотно закрытом контейнере.

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Евгения Примак