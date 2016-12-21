Что делать, если руки и ноги мерзнут?
Статистика свидетельствует о том, что такие симптомы проявляются чаще у женщин в возрасте от 15 до 45 лет. Мужчины подвержены холодным рукам и ногам в среднем в 2 раза реже, чем женщины, в основном это случается после 50 лет.
Что же происходит на самом деле? Врачи определили, что причиной является спазм мелких капилляров конечностей, именно он и провоцирует застой крови.
У человека при этом холодеют руки и ноги, потом кожа на них становится бледной, затем приобретает синеватый цвет, может даже чувствоваться онемение. В дальнейшем может появиться боль, которая по своему характеру бывает как пульсирующей, так и покалывающей.
Правила, которых следует придерживаться:
1. Одежда.
Всегда одевайтесь соответственно погоде. Если на улице зима, всё равно нужно одеваться тепло, даже если Вы выходите даже на пару минут. Защищайте от холода руки и голову. На ноги одевайте обувь с воздушной «прокладкой». Помните о том, что обувь не должна быть тесной.
2. Дом.
В квартире нужно создать такую температуру, при которой вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Ложась спать, обязательно надевайте тёплую пижаму или ночную рубашку.
3. Не курите.
Никотин способствует сужению сосудов, а именно это в большинстве случаев приводит к спазму мелких капилляров.
4. Водные процедуры.
Вода по своей температуре должна быть тёплой, потому что от холодной воды может возникнуть спазм.
5. Гимнастика.
Выполняйте такое упражнение: размахивайте руками в разные стороны, делайте «мельницу». За одну минуту выполняйте 80 оборотов. Именно так вы сможете пригнать кровь к пальцам рук.
6. Питание.
Учёные уверены, что если пить рыбий жир, то значительно повысится стойкость организма к холоду.
7. Гемоглобин.
Это явление может быть вызвано низким уровнем гемоглобина в крови. Обращайте внимание на продукты, в состав которых входит много железа.
Народная медицина советует:
Возьмите 1 бутылку водки, туда меленько нарежьте 2 острых перца, добавьте по 1 ст.л. соли и порошка горчицы. Взболтайте бутылку и оставьте настаиваться, пока жидкость не будет красноватого цвета. Такой настойкой нужно растирать перед сном руки и ноги. Не стоит втирать сильно, средство должно впитаться самостоятельно, а потом высохнуть. После высыхания надеть шерстяные носки и лечь в постель.
Горячие ножные ванночки. Возьмите тазик, налейте в него тёплой воды, а в воду добавьте перцовую настойку (см. выше) из расчёта 50 г настойки на 5 л воды. Добавьте также 1 ст. л. корицы и 10 капель гвоздичного масла. Держите ноги в тазике не более 20 минут. Вы почувствуете как к ногам поступает тепло.
Очень хорошо согревает имбирный чай. Также добавляйте в пищу хрен и горчицу.Алевтина Мармеладова