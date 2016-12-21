Что делать, если руки и ноги мерзнут?

Статистика свидетельствует о том, что такие симптомы проявляются чаще у женщин в возрасте от 15 до 45 лет. Мужчины подвержены холодным рукам и ногам в среднем в 2 раза реже, чем женщины, в основном это случается после 50 лет.

Что же происходит на самом деле? Врачи определили, что причиной является спазм мелких капилляров конечностей, именно он и провоцирует застой крови.

У человека при этом холодеют руки и ноги, потом кожа на них становится бледной, затем приобретает синеватый цвет, может даже чувствоваться онемение. В дальнейшем может появиться боль, которая по своему характеру бывает как пульсирующей, так и покалывающей.

Правила, которых следует придерживаться:

1. Одежда.

Всегда одевайтесь соответственно погоде. Если на улице зима, всё равно нужно одеваться тепло, даже если Вы выходите даже на пару минут. Защищайте от холода руки и голову. На ноги одевайте обувь с воздушной «прокладкой». Помните о том, что обувь не должна быть тесной.

2. Дом.

В квартире нужно создать такую температуру, при которой вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Ложась спать, обязательно надевайте тёплую пижаму или ночную рубашку.

3. Не курите.

Никотин способствует сужению сосудов, а именно это в большинстве случаев приводит к спазму мелких капилляров.

4. Водные процедуры.

Вода по своей температуре должна быть тёплой, потому что от холодной воды может возникнуть спазм.

5. Гимнастика.

Выполняйте такое упражнение: размахивайте руками в разные стороны, делайте «мельницу». За одну минуту выполняйте 80 оборотов. Именно так вы сможете пригнать кровь к пальцам рук.

6. Питание.

Учёные уверены, что если пить рыбий жир, то значительно повысится стойкость организма к холоду.

7. Гемоглобин.

Это явление может быть вызвано низким уровнем гемоглобина в крови. Обращайте внимание на продукты, в состав которых входит много железа.

Народная медицина советует:

Возьмите 1 бутылку водки, туда меленько нарежьте 2 острых перца, добавьте по 1 ст.л. соли и порошка горчицы. Взболтайте бутылку и оставьте настаиваться, пока жидкость не будет красноватого цвета. Такой настойкой нужно растирать перед сном руки и ноги. Не стоит втирать сильно, средство должно впитаться самостоятельно, а потом высохнуть. После высыхания надеть шерстяные носки и лечь в постель.

Горячие ножные ванночки. Возьмите тазик, налейте в него тёплой воды, а в воду добавьте перцовую настойку (см. выше) из расчёта 50 г настойки на 5 л воды. Добавьте также 1 ст. л. корицы и 10 капель гвоздичного масла. Держите ноги в тазике не более 20 минут. Вы почувствуете как к ногам поступает тепло.

Очень хорошо согревает имбирный чай. Также добавляйте в пищу хрен и горчицу.

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Алевтина Мармеладова