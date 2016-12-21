Какие ароматы улучшат ваш сон
Определенные эфирные масла для сна помогут снять напряжение дня и окунуться в глубокий и спокойный сон.
Аромат лаванды посылает альфа-волны, благодаря чему вы легко расслабитесь и быстро заснете. При этом сон будет спокойным, без пробуждений ночью.
Ваниль
Вдыхая ванильный запах, вы ощущаете покой и безопасность. Он помогает избавиться от усталости и переутомления.
Масло из цветков липы
Обладает мягким успокаивающим действием.
Мелисса
Аромат мелиссы поможет быстрее прийти в норму после пережитых стрессовых ситуаций.
Мята
Сделает ваш сон спокойным и глубоким.
Герань
Запах герани успокаивающе влияет на нервную систему, а также помогает избавиться от ночных кошмаров и бессонницы.
Каких ароматов стоит избегать?
Жасмин
Его аромат посылает бета-волны в мозг, что вызывает чрезмерную раздражительность и болезненную чувствительность.
Грейпфрут
Он делает сон беспокойным. Во время сна может вызвать ощущение беспокойства и страха.
Лимон
Этот бодрящий аромат больше подойдет для утренних процедур в ванной. Он поможет вам быстрее проснуться.
Для тех, кто плохо засыпает: масло апельсина, кедра, мандарина, можжевельника, мирры и кипариса.
Для тех, кто беспокойно спит: масло лаванды, нероли, ромашки и ладан.
Для полного расслабления: масло ванили плосколистной.Алевтина Мармеладова