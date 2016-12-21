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Какие ароматы улучшат ваш сон

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Определенные эфирные масла для сна помогут снять напряжение дня и окунуться в глубокий и спокойный сон.

Лаванда

Аромат лаванды посылает альфа-волны, благодаря чему вы легко расслабитесь и быстро заснете. При этом сон будет спокойным, без пробуждений ночью.

Ваниль

Вдыхая ванильный запах, вы ощущаете покой и безопасность. Он помогает избавиться от усталости и переутомления.

Масло из цветков липы

Обладает мягким успокаивающим действием.

Мелисса

Аромат мелиссы поможет быстрее прийти в норму после пережитых стрессовых ситуаций.

Мята

Сделает ваш сон спокойным и глубоким.

Герань

Запах герани успокаивающе влияет на нервную систему, а также помогает избавиться от ночных кошмаров и бессонницы.

Каких ароматов стоит избегать?

Жасмин

Его аромат посылает бета-волны в мозг, что вызывает чрезмерную раздражительность и болезненную чувствительность.

Грейпфрут

Он делает сон беспокойным. Во время сна может вызвать ощущение беспокойства и страха.

Лимон

Этот бодрящий аромат больше подойдет для утренних процедур в ванной. Он поможет вам быстрее проснуться.

 

Для тех, кто плохо засыпает: масло апельсина, кедра, мандарина, можжевельника, мирры и кипариса.

Для тех, кто беспокойно спит: масло лаванды, нероли, ромашки и ладан.

Для полного расслабления: масло ванили плосколистной.

Алевтина Мармеладова
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