Вот что будет, если вы нажмете на эту "кнопку" своего тела

В вашем теле есть все, чтобы вы могли облегчить свои душевные страдания и даже физическую боль. У вас есть все, чтобы построить новую жизнь и сбросить вес. Нужно лишь знать немного больше об энергетических каналах своего тела и пользоваться этими знаниями.

Сосредоточимся на стрессе: если вы чувствуете, что прямо сейчас жизнь давит на вас сильнее обычного, выделите себе пару минут и хоть прямо на рабочем месте зажмите большим пальцем точку, как указано на рисунке.

Буквально за несколько десятков секунд вы заметите, что стресс стал отступать, а на его место приходят спокойствие и ясность ума. А вся прелесть в том, что вы можете повторять этот «трюк» когда угодно и где угодно, т.е. при первых признаках растущего беспокойства или первых проявлениях хронических болей.

Это самый лучший из известных нам способов мгновенно почувствовать себя немножко лучше. Наука говорит, что его эффективность лежит на двух китах: на физиологии и психологии одновременно.

Что дает вам точечный массаж?

Этот вид массажа — альтернативная методика исцеления тела с помощью пальцев. Все, что вам нужно — это нажимать на ключевые точки своего тела, которые будут стимулировать организм к самовосстановлению.

Появилась эта техника около 5000 лет назад в Азии. И ее принимают многие западные врачи. Они рекомендуют ее своим пациентам, когда традиционные методы лечения не демонстрируют нужной эффективности.

Чаще всего в рамках методики приходится массировать точки на лице и голове, поскольку именно здесь сосредоточено наибольшее количество нервных окончаний.

Энергетические меридианы организма.

Под вашей кожей в разных ее частях скрываются разные важные энергетические центры. В обычное время энергия проходит через них в нормальном режиме. Но после того, как вы пережили физическую или эмоциональную травму, этот механизм сбивается. Чтобы устранить засоры и восстановить равновесие в теле, нужно стимулировать определенную точку, в которой нарушился баланс.

Согласно китайской традиционной медицине, в организме есть 12 энергетических меридианов. В местах их пересечения можно стимулировать высвобождение энергии, которая затем будет путешествовать по всему телу. Как следствие, улучшится циркуляция крови и общее самочувствие.

Вот что нужно делать во время разных жизненных кризисов.

1. Как смягчить волнение.

В следующий раз, когда будете волноваться по поводу предстоящего публичного выступления или любого другого мероприятия, где к вам будет приковано всеобщее внимание, осознайте наличие проблемы. Признайте, что она существует.

Затем зажмите внешний мясистый край вашего мизинца. Используйте для этого большой палец. Чем сильнее и дольше будет нажатие, чем быстрее будет уходить ваш страх.

2. Как мгновенно расслабиться хотя бы на несколько минут.

Если вы нервничаете, а мысли бесконечно курсируют в голове по кругу, зажмите одним пальцем внутреннюю кромку вашей брови (там, где начинают расти волосы) одним пальцем, другую — другим. Побудьте в таком положении 10 секунд. Станет намного легче. Особенно, если при этом вы сконцентрируете свое внимание исключительно на текущих ощущениях тела.

3. Как сосредоточиться, когда сильно устал.

Нажмите большими пальцами рук на кости черепа прямо под глазами. Держите их в этом положении 10 секунд и повторяйте про себя: «Я устал, но могу двигаться дальше«.

4. Нажмите на область под носом.

Одним пальцем. Можно указательным. Продержите его там 10-20 секунд, и заметите, как начнет уходить страх перед осуждением окружающих.

5. Нажмите на подбородок.

Нажмите пальцем на складку под нижней губой, но чуть выше подбородка. Проговаривайте вслух свои страхи и опасения. Это поможет расслабиться.

6. Нажмите на макушку головы.

Одним большим пальцем правой руки упритесь в макушку головы. Продумайте в этот момент чувства, которые вызывают у вас стресс. После этого справляться с ними станет легче.

Помните: в вашем теле есть все необходимые механизмы для саморегуляции и самовосстановления. Нужно лишь почаще их использовать.

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Валентина Соломатина