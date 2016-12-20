Кунжут - незаменимый для долголетия продукт

Ежедневное употребление кунжута укрепляет здоровье, возвращает молодость и продлевает жизнь.

В Древней Индии кунжут был символом вечной молодости и бессмертия. Его называли пищей богов. С точки зрения аюрведы эти семена обладают саттвичными (чистыми, благоприятными) свойствами и чаще всего используется как расаяна – омолаживающее, успокаивающее, смягчающее и расслабляющее тело и ум средство.

В современной медицине кунжут ценят главным образом за то, что в нем содержится много «омолаживающего» витамина Е и кальция. Так, 100 г семян кунжута покрывают суточную потребность организма в кальции. А наличие в кунжуте цинка и фосфора способствует профилактике остеопороза, так как эти микроэлементы участвуют в строительстве костной ткани.

Он положительно влияет на костно-мышечный аппарат и оказывает лечебное воздействие при нарушениях со стороны органов дыхания – бронхите, легочных заболеваниях и астме. Ежедневное употребление одной чайной ложки кунжута очень полезно для нормального функционирования женской репродуктивной системы. Кроме того, употребление кунжута снижает риск мастопатии и других заболеваний молочных желез.

В то же время женщинам следует знать, что семя кунжута усиливает отток крови во время менструации, поэтому употреблять кунжут при беременности нужно осторожно. С одной стороны, высокая концентрация кальция способствует формированию крепкого скелета будущего малыша, но с другой – при чрезмерном увлечении кунжутом увеличивается риск потерять ребенка.

Отвары, порошки, пасты и масляные экстракты – вот неполный список лечебных препаратов из кунжута, изготавливаемых в аюрведе. Кунжут наиболее полезен при проблемах здоровья, связанных с дисбалансом ваты. Люди, в конституции которых преобладает иссушающая вата, стареют быстрее тех, в ком больше огненной питты и маслянистой капхи. Для уравновешивания ваты врачи аюрведы рекомендуют употреблять внутрь пасту из кунжута, разглаживающую кожу и помогающую укрепить ногти, зубы и волосы. А масляные массажи абхьянга и широдхара, выполняемые с использованием теплого кунжутного масла, закрепляют омолаживающий эффект.

Семена кунжута применяются для восстановления сил, очищения кишечника, при нарушениях функций печени, слабости десен, разрушении зубов, выпаде­нии волос и заболевании суставов. Если в кунжутное масло, приготовленное методом холодного отжи­ма, добавить немного камфоры, кардамона и корицы, то его можно втирать в виски при мигренях. Однако кунжут может вызвать дисбаланс питты, поэтому людям этой доши нужно употреблять его с осторожностью и в небольших количествах.

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Валентина Соломатина