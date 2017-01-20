Маски из огурца для красоты лица

Как приятно разрезать огурец пополам, посыпать солью и со смаком похрустеть. А ведь огурцы на 90% состоят из воды, а значит нам, женщинам, можно их есть сколько угодно и не бояться за свой вес, так как огурцы способствуют похудению.

Но не только в этом заключается прелесть этих овощей. Огурцы оказываю благотворное влияние на состояние нашей кожи. И из них можно сделать отличные маски для любого типа лица.

Огуречная маска для сухой кожи лица

4 ст. ложки огуречной кашицы смешиваем с 2 ст.ложками сметаны. Маску наносим на 20 минут на очищенную кожу лица.

Огуречные маски для жирной кожи лица

1 мелко натертый огурец смешиваем с таким же количеством тертого яблока. Готовую смесь наносим на лицо и смываем через 30 минут. Если делать такую маску 2 раза в неделю, то кожа лица будет всегда свежей и привлекательной.

1 небольшой тертый огурец смешиваем с овсяной мукой до тех пор, пока смесь не станет такой консистенции, как сметана. Наносим маску на 15 минут на лицо и смываем прохладной водой.

2 ст. ложки огуречного сока смешиваем с 1 взбитым белком. Получившуюся смесь наносим на лицо и держим 20 минут. Смываем прохладной водой.

Кожуру огурца режем полосками и накладываем их на лицо. Сверху накрываем марлей и оставляем на 20 минут. Смывам прохладной водой.

Огуречные маски для проблемной кожи лица

1 огурец натираем на мелкой терке и получившуюся кашицу накладываем на лицо. Смываем через 20 минут. Регулярное использование этой маски избавит вас от прыщей навсегда.

Из одного тертого огурца выжимаем сок и смешиваем его с творогом, до однородной консистенции. Маску накладываем на лицо и оставляем на 15-20 минут.

Огуречные маски от морщин

Огурец натираем на мелкой терке и добавляем в него белок одного яйца. Готовую маску наносим на очищенную кожу лица и держим 20 минут. Эта маска отлично смягчает и освежает жирную кожу лица.

Тертую кашицу одного небольшого огурца смешиваем с 1 чайной ложкой меда и наносим на лицо на 15-20 минут. Смываем прохладной водой. Эта маска поможет еще и тем у кого кожа лица очень бледная и уставшая.

1 тертый картофель смешиваем с 1 тертым огурцом. Готовую смесь накладываем на лицо и оставляем на 15 минут. Смываем прохладной водой.

Отбеливающие огуречные маски

В старину русские красавицы отбеливали лицо при помощи огурца. Они разрезали его по полам и натирали половинкой кожу лица.

1 мелко натертый небольшой огурец смешиваем с 1/2 чайной ложкой борной кислоты (можно заменить лимонным соком). Получившуюся массу слегка подогреваем, выкладываем на кусок марли и кладем на лицо. Маску снимаем через 15 минут и протираем свежим домашним огуречным лосьоном.

Нам понадобится 1 стакан лимонного сока, в который мы кладем один кружок огурца. Через 2 часа достаем огурец и протираем им лицо. После этого 20 минут нельзя умываться.

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Александра Дроздова