Эфирные масла для умственной работы
Что делать, чтобы повысить свою работоспособность и внимательность? Для сосредоточенности, высокой эффективности умственной работы, снятия напряжения могут помочь эфирные масла и ароматические композиции из них.
• Розмарин + Лимон,
• Эвкалипт + Лимон,
• Розмарин + Эвкалипт,
• Можжевельник,
• Базилик.
Розмарин устраняет неуверенность в себе, укрепляет память, помогая запоминать иностранные слова, имена и числа.
Лимон освежает, обеспечивает прилив сил, и позитивных мотиваций.
Эвкалипт способствует логическому мышлению, устраняет повышенную утомляемость и сонливость. В древности этот аромат использовали в качестве средства «от медлительности и меланхолии».
Аромат можжевельника уничтожает лень, апатию и скуку, тонизирует, укрепляет нервы, повышает жизненную активность.
Базилик снимает умственную усталость, является хорошим средством для улучшения памяти, концентрации, преодоления нерешительности.
В офисе лучше использовать аромамедальон, а не аромалампу, потому что аромат, который нравится вам, может не понравиться окружающим.
И не забывайте, что хорошо работает только тот, кто хорошо отдыхает. Полноценный сон и отдых помогут вам набраться сил для новых трудовых подвигов.Евгения Примак