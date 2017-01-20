Эфирные масла для умственной работы

Что делать, чтобы повысить свою работоспособность и внимательность? Для сосредоточенности, высокой эффективности умственной работы, снятия напряжения могут помочь эфирные масла и ароматические композиции из них.

• Розмарин + Лимон,

• Эвкалипт + Лимон,

• Розмарин + Эвкалипт,

• Можжевельник,

• Базилик.

Розмарин устраняет неуверенность в себе, укрепляет память, помогая запоминать иностранные слова, имена и числа.

Лимон освежает, обеспечивает прилив сил, и позитивных мотиваций.

Эвкалипт способствует логическому мышлению, устраняет повышенную утомляемость и сонливость. В древности этот аромат использовали в качестве средства «от медлительности и меланхолии».

Аромат можжевельника уничтожает лень, апатию и скуку, тонизирует, укрепляет нервы, повышает жизненную активность.

Базилик снимает умственную усталость, является хорошим средством для улучшения памяти, концентрации, преодоления нерешительности.

В офисе лучше использовать аромамедальон, а не аромалампу, потому что аромат, который нравится вам, может не понравиться окружающим.

И не забывайте, что хорошо работает только тот, кто хорошо отдыхает. Полноценный сон и отдых помогут вам набраться сил для новых трудовых подвигов.

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Евгения Примак