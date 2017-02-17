Улучшаем память без лекарств

В очередной раз забыв дома ключ от машины или папку с документами, мы задумываемся о том, не пора ли нам улучшить память. При этом мы хотим сделать это как можно быстрее, дешевле и с лучшим результатом. Этому описанию соответствуют рецепты народной медицины, суть которых заключается в пополнении организма питательными веществами, которые в большом количестве присутствуют в лекарственных растениях.

1. Настойка клевера

Залейте 0,5 литровой банки головок клевера 0,5 литрами водки и настаивайте в течение двух недель в темном месте, ежедневно взбалтывая настойку. По истечению времени процедите ее и перелейте в темную бутылку. Пейте настойку ежедневно перед сном по 1 ст.л. в течение 3 недель. После этого следует сделать перерыв на 3 недели и снова повторить процедуру. И так в течение трех месяцев.

2. Настойка корня девясила

Залейте 1 ст.л. измельченного корня девясила 0,5 литрами водки. Настаивайте средство в течение месяца, периодически взбалтывая емкость. Процедите готовую настойку и храните в темной бутылке. Принимать средство следует 3 раза в день перед едой по 1 ст.л. в течение месяца. Курс лечения следует проводить раз в год.

3. Отвар из коры красной рябины

1 ст.л. коры красной рябины залейте стаканом воды и прокипятите в течение 10-15 минут. Затем дайте отвару настояться в термосе в течение 6 часов, после чего процедите его и принимайте три раза в день по 1 ст.л. в течение месяца. Курс лечения этим отваром проводите 2 раза в год.

4. Травяной сбор

Смешайте 3 ст.л. измельченных листьев брусники и малины, 1 ст.л. душицы и 4 ст.л. листьев бадана. 1 ст.л. этой смеси прокипятите в течение 10 минут в 500 мл воды, после чего дайте настояться в течение 2-3 часов в закрытой посуде. Процедите готовый отвар и принимайте 2 раза в день в течение месяца. Курс лечения проводите 2 раза в год.

5. Настой из мяты и шалфея

Смешайте 1 ст.л. измельченной сухой мяты и 1 ст.л. измельченного шалфея, залейте их двумя стаканами кипятка и оставьте на ночь настаиваться. Утром процедите настой и принимайте его по 50 мл за 30 минут до еды 4 раза в день.

6. Корень аира болотного

Разделите 1 ст.л. порошка аира на три части и принимайте за 30 минут до еды по 1 части, запивая ее горячей водой или чаем, в течение 4 недель. После этого сделайте недельный перерыв и снова принимайте порошок в течение 2 недель.

Что есть для улучшения памяти?

Продукты, которые помогут улучшить память: гречка, рис, мясо птиц, морковь, помидоры, икра, ананасы, финики, изюм, инжир, орехи, апельсины, абрикосы, морская капуста, хрен, рябина, виноград, облепиха, сладкий картофель, желтки.

Из рациона следует исключить следующие продукты: грибы, мак, соления, темное мясо, маринады, бобовые.

1. Натрите 3 луковицы на терке, отожмите из него сок и смешайте его с медом. Полученную смесь следует принимать за 30 минут до еды по 1 ст.л. три раза в день.

2. Смешайте 7 измельченных грецких орехов со стаканом сливок. Полученную смесь выпейте перед сном.

3. Натрите свежий корень хрена, добавьте к нему 3 ст.л. меда. Измельчите блендером 3 лимона вместе с кожурой и добавьте к смеси. Все тщательно перемешайте и отправьте в холодильник на 3 недели. После того, как смесь настоится, принимайте ее по 1 ч.л. два раза в день во время еды.

Что пить для улучшения памяти?

Для улучшения памяти пейте свежевыжатый охлажденный сок свеклы и моркови (1 к 4).

Также рекомендуется принимать по 70 мл сока свежих огурцов 3 раза в день.

Поможет улучшить память и смесь грейпфрутового, черносмородинового, яблочного и огуречного соков в пропорции 1:2:1:2.

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Александра Дроздова