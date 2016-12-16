Сочетаем цвета правильно

1. Белый: сочетается со всем. Наилучшее сочетание с синим, красным и черным.

2. Бежевый: с голубым, коричневым, изумрудным, черным, красным, белым.

3. Серый: базовый цвет, хорошо сочетается с капризными цветами: фуксия, красный, фиолетовый, розовый, синий.

4. Розовый: с коричневым, белым, цветом зеленой мяты, оливковым, серым, бирюзовым, нежно – голубым.

5. Фуксия (темно – розовый): с серым, желто-коричневым, зеленым лаймом, зеленой мятой, коричневый.

6. Красный: подходит к желтым, белым, бурым, зеленым, синим и черным.

7. Томатно: красный: голубой, зеленая мята, песчаный, сливочно – белый, серый.

8. Вишнево-красный: лазурный, серый, светло-оранжевый, песчаный, бледно-желтый, бежевый.

9. Малиново-красный: белый, черный, цвет дамасской розы.

10. Коричневый: ярко-голубой, кремовый, розовый, палевый, зеленый, бежевый.

11. Светло-коричневый: бледно-желтый, кремово-белый, синий, зеленый, пурпурный, красный.

12. Темно-коричневый: лимонно-желтый, голубой, зеленая мята, пурпурно-розовый, зеленый лайм.

13. Рыжевато-коричневый: розовый, темно-коричневый, синий, зеленый, пурпурный.

14. Оранжевый: голубой, синий, лиловый, фиолетовый, белый, черный.

15. Светло – оранжевый: серый, коричневый, оливковый.

16. Темно –оранжевый: бледно – желтый, оливковый, коричневый, вишнёвый.

17. Желтый: синий, лиловый, светло-голубой, фиолетовый, серый, черный.

18. Лимонно-желтый: вишнево-красный, коричневый, синий, серый.

19. Бледно-желтый: фуксия, серый, коричневый, оттенки красного, желтовато-коричневый, синий, пурпурный.

20. Золотисто-желтый: серый, коричневый, лазурный, красный, черный.

21. Оливковый: апельсиновый, светло-коричневый, коричневый.

22. Зеленый: золотисто-коричневый, оранжевый, салатный, желтый, коричневый, серый, кремовый, черный, сливочно-белый.

23. Салатовый: коричневый, желтовато-коричневый, палевый, серый, темно-синий, красный, серый.

24. Бирюзовый: фуксия, вишнево-красный, желтый, коричневый, кремовый, темно-фиолетовый.

25. Электрик: красив с золотисто-желтым, коричневым, светло-коричневым, серым или серебряным.

26. Голубой: красный, серый, коричневый, оранжевый, розовый, белый, желтый.

27. Темно-синий: светло-лиловый, голубой, желтовато-зеленый, коричневый, серый, бледно-желтый, оранжевый, зеленый, красный, белый.

28. Лиловый: оранжевый, розовый, темно-фиолетовый, оливковый, серый, желтый, белый.

29. Темно-фиолетовый: золотисто-коричневый, бледно-желтый, серый, бирюзовый, зеленая мята, светло-оранжевый.

30. Черный: универсален, элегантен, смотрится во всех сочетаниях, лучше всего с оранжевым, розовым, салатным, белым, красным, сиреневатым или желтым.

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Александра Дроздова