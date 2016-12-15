Лекарство для иммунитета
Очень мощное средство для повышения общего иммунитета. Не только полезно, но и очень вкусно.
Состав такой:
На стаканчик сметаны кладется 1 чайная ложка сахара (для вкуса). Можно мед, у кого нет аллергии на него. Половина чайной ложки порошка корицы, 1/4 чайной ложки порошка куркумы, чайная ложечка (без верха) натертого на мелкую терку корня имбиря. Все это тщательно перемешиваем и едим вместо завтрака.
Получается так, что корица забивает напрочь вкус куркумы, а сметана обволакивает имбирь, избавляя его от остроты. Продукт получается похожим на йогурт с корично-имбирным нежным вкусом.
Сила лекарства получается совершенно убойной.Мария Зимина