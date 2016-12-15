 
           
Статьи / 

Моя семья

Лекарство для иммунитета

Лекарство для иммунитета
 

Очень мощное средство для повышения общего иммунитета. Не только полезно, но и очень вкусно.

Состав такой:

На стаканчик сметаны кладется 1 чайная ложка сахара (для вкуса). Можно мед, у кого нет аллергии на него. Половина чайной ложки порошка корицы, 1/4 чайной ложки порошка куркумы, чайная ложечка (без верха) натертого на мелкую терку корня имбиря. Все это тщательно перемешиваем и едим вместо завтрака.

Получается так, что корица забивает напрочь вкус куркумы, а сметана обволакивает имбирь, избавляя его от остроты. Продукт получается похожим на йогурт с корично-имбирным нежным вкусом.

Сила лекарства получается совершенно убойной.

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Моя семья Мой дом
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100