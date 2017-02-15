9 интересных фактов о шоколаде

Мнения о «полезности» шоколада и о влиянии его на организм в целом ходят различные. Некоторые думают, что даже маленький кусочек шоколада может испортить фигуру, а другие считают, что он сильно вредит зубам. Здесь представлены девять интересных фактов, благодаря которым вы можете узнать о шоколаде кое-что новое.

1. Шоколад поднимает настроение.

Это утверждение является научно доказанным фактом. В шоколаде имеется большое количество вещества, которое называется триптофан. Это вещество увеличивает уровень выработки эндорфинов, которые называют гормонами счастья.

2. Самые большие любители шоколада – швейцарцы.

Каждый житель этой альпийской страны по подсчетам съедает в год около десяти килограммов шоколада.

3. Шоколад – это мощный афродизиак.

В шоколаде присутствуют такие вещества, как фенамин и фенилэтиламин. Они вырабатываются нашим мозгом в момент возбуждения. Во время оргазма их уровень в организме наибольший. Даже древние ацтеки считали шоколад сильным возбуждающим продуктом.

4. Шоколад является сильным антидепрессантом.

Антидепрессантом шоколад является благодаря наличию в нем таких веществ, как анадамид и пениэтилен.

5. Каждый год люди тратят на шоколад около семи миллиардов долларов.

Известно, что наибольшее количество шоколада продается к концу осени. Каждый человек в среднем съедает около пяти килограммов шоколада в год.

6. Шоколад и давление.

Доказано, что темный шоколад может понижать кровяное давление. Даже две конфеты в день достаточно, чтобы почувствовать эффект.

7. Шоколад помогает при кашле.

Многим людям шоколад помогает справиться с кашлем намного быстрее и лучше, чем разные современные лекарства.

8. Шоколад – это пища богов.

Именно это, в переводе с латинского языка, означает название растения Theobramba cacao.

9. Холестерин и шоколад.

Шоколад позволяет снижать уровень холестерина в крови, и тем самым он благоприятно влияет на сердечнососудистую систему.

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Мария Зимина