Как уснуть за одну минуту

Потрясающая по эффективности и простоте практика, которая позволит очень быстро засыпать.

1. Чрезмерное психическое напряжение вызывает убывание жизненной энергии и крови, их недостаток в сердце и селезенке, ухудшение питания сердца и блуждание мыслей . Все это ведет к бессоннице.

2. Дефицит крови в сердце и чувство беспокойства. Когда вы обеспокоены, вам сложно уснуть. Это одна из причин бессонницы.

3. Депрессия, дисбаланс энергии в печени и расстройство сознания вызывают раздражительность и бессонницу. Нервозность и страх приводят к дефициту энергии в желчном пузыре и бессоннице.

4. Неправильное питание плохо сказывается на состоянии селезенки и костей. Несварение нарушает сон. Особенно если вы поели непосредственно перед сном.

5. Избыток сырости и накопление слизи и мокроты внушают тревожные мысли, вызывая бессонницу.

Короче говоря, психическое и физическое перенапряжение, физическая слабость, неправильное питание, переедание на ночь, несварение - все это снижает жизненные силы и является одними из причин бессонницы. Эта практика родилась не вчера, а была веками опробована йогами для вхождения в медиативное состояние. Рекомендуется использовать этот метод также в стрессовых ситуациях, для того, чтобы моментально успокоиться.

Так что это за чудо-метод? Это дыхательная практика 4-7-8.

1. Языком коснитесь нёба за передними верхними зубами.

2.Положите руку на грудь, чтобы контролировать, что вы дышите животом.

3. Сделайте вдох носом на 4 счета.

4.Задержите дыхание и сосчитайте до 7.

5.Выдохните через полуоткрытый рот (язык по-прежнему касается нёба)на 8 счетов, то есть у вас должен получиться очень длинный выдох со слегка свистящим звуком.

6.Сделайте 4-8 повторов.

7. Сразу у вас может не получиться, просто тренируйтесь. Увеличивайте количество повторов постепенно, начните с 2-3, затем добавляйте каждый день по 1 повтору. После выдоха делайте произвольный перерыв.

Перед сном лучше делать упражнение лежа. Если вы используете его в течение дня, то сидя или лежа.

Как считать? Быстро или медленно? Можно считать и быстро, и медленно. Важно считать в одном темпе во время всего выполнения упражнения. Здесь наиболее важно соотношение продолжительности вдоха-задержки дыхания и выдоха: 4-7-8. Однако при медленном счете эффект от упражнения будет больше.

Эту технику советую применять не только для засыпания, но при желании покурить, при беспокойстве, при любой стрессовой ситуации. Если при выполнении упражнения вы чувствуете головокружение, то уменьшите количество повторов и попробуйте делать практику в положении сидя, а не лежа.

Что при этом происходит? Во время тревожного или стрессового состояния идет выброс в кровь адреналина, за счет чего дыхание становится поверхностным и быстрым. Когда вы делаете очень медленный выдох (а он получается в 2 раза длиннее вдоха), то замедляется сердечный ритм и вы успокаиваетесь. К тому же, йогами давно замечено, что при наблюдении за дыханием и за счетом успокаивается и наш разум. Чувство тревоги будет уходить, а тело начнет расслабляться.

Вы можете использовать эту технику как перед самим засыпанием, так и ночью, если вы почему-либо проснулись. Не дайте мыслям завладеть вашим разумом, отвлекитесь на наблюдение за дыханием и на счет. Не делайте сильно много повторов. Все авторы рекомендуют не больше восьми.

С первого раза у вас может не получиться. Не расстраивайтесь и продолжайте практиковать. Ведь освоив эту методику для засыпания, вы сможете отказаться от снотворных препаратов навсегда

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Евгения Примак