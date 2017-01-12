Спрей для роста волос

После того как вы помыли волосы, возможно даже сделав полезную масочку для них или пилинг кожи головы, самое время нанести несмываемое средство, ухаживающее за волосами в течение дня. Удобнее всего это сделать в виде спрея.

Можно сделать домашний спрей для волос, состоящий из отваров трав, витаминов и других полезных компонентов.

Ингредиенты:

Травы все по 1-ой ч.л.:

- Ромашка

- Зверобой

- Череда

- Мята

- Календула

- Крапива

- Лопух.

1 палочка корицы.

Кардамон 3 шт.

Настойка женьшеня 1 баночка.

Никотиновая кислота в ампулах.

Способ приготовления:

В кружку 300 мл добавляем по 1 ложечке каждой травы. Разламываем палочку корицы и кладем кардамон. Заливаем кипятком. Накрываем крышкой.

И теперь самое главное в этом процессе, это хорошо настоять травы, чтобы полностью вытянуть из них все самое полезное. Для этого можно накрыть чашку с настоем грелкой для чайника. Если у вас такой нет, то накрыть сложенным в несколько раз теплым полотенцем. Настоять до полного остывания.

Как настой полностью остыл, процеживаем его через мелкое сито. Переливаем настой в подготовленную сухую и чистую баночку, лучше из темного стекла. Затем выливаем в баночку настойку женьшеня. Взбалтываем и убираем в холодильник.

Хранится этот настой может долгое время, за счет настойки на спирту. Хранить нужно в холодильнике.

Способ применения:

Перед применением отливаем в баночку с пульверизатором немного настоя, чтобы хватило втереть по всей голове.

Вливаем в настой ампулу никотиновой кислоты. Она добавляется для расширения сосудов, улучшения кровообращения. Тем самым кислота способствуяет быстрому росту волос. Никотиновая кислота это витамин РР и В3.

Перед тем, как наносить первый раз никотиновую кислоту на кожу головы, нужно проверить реакцию организма, для этого нанесите небольшое ее количество на кожу в области запястья. Если появится зуд и раздражение, то лучше, конечно, не стоит наносить никотиновую кислоту на голову. Ее можно заменить перцовой настойкой.

Взбалтываем и наносим на кожу головы, втирая. Наносить нужно после мытья и не смывать. Можно использовать этот спрей каждый день.

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Александра Дроздова