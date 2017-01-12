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Спрей для роста волос

Спрей для роста волос. 11594.jpeg
 

После того как вы помыли волосы, возможно даже сделав полезную масочку для них или пилинг кожи головы, самое время нанести несмываемое средство, ухаживающее за волосами в течение дня. Удобнее всего это сделать в виде спрея.

Можно сделать домашний спрей для волос, состоящий из отваров трав, витаминов и других полезных компонентов. 

Ингредиенты:

Травы все по 1-ой ч.л.:

- Ромашка

- Зверобой

- Череда

- Мята

- Календула

- Крапива

- Лопух.

1 палочка корицы.

Кардамон 3 шт.

Настойка женьшеня 1 баночка.

Никотиновая кислота в ампулах.

Способ приготовления:

В кружку 300 мл добавляем по 1 ложечке каждой травы. Разламываем палочку корицы и кладем кардамон. Заливаем кипятком. Накрываем крышкой.

И теперь самое главное в этом процессе, это хорошо настоять травы, чтобы полностью вытянуть из них все самое полезное. Для этого можно накрыть чашку с настоем грелкой для чайника. Если у вас такой нет, то накрыть сложенным в несколько раз теплым полотенцем. Настоять до полного остывания.

Как настой полностью остыл, процеживаем его через мелкое сито. Переливаем настой в подготовленную сухую и чистую баночку, лучше из темного стекла. Затем выливаем в баночку настойку женьшеня. Взбалтываем и убираем в холодильник.

Хранится этот настой может долгое время, за счет настойки на спирту. Хранить нужно в холодильнике.

Способ применения:

Перед применением отливаем в баночку с пульверизатором немного настоя, чтобы хватило втереть по всей голове.

Вливаем в настой ампулу никотиновой кислоты. Она добавляется для расширения сосудов, улучшения кровообращения. Тем самым кислота способствуяет быстрому росту волос. Никотиновая кислота это витамин РР и В3.

Перед тем, как наносить первый раз никотиновую кислоту на кожу головы, нужно проверить реакцию организма, для этого нанесите небольшое ее количество на кожу в области запястья. Если появится зуд и раздражение, то лучше, конечно, не стоит наносить никотиновую кислоту на голову. Ее можно заменить перцовой настойкой.

Взбалтываем и наносим на кожу головы, втирая. Наносить нужно после мытья и не смывать. Можно использовать этот спрей каждый день.

Александра Дроздова
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