Действие масел на человеческий организм

Все чаще на прилавках магазинов мы встречаем бутылочки с различными маслами внутри. Совершенно неслучайно они стали так популярны. Как же действуют различные масла на организм человека?

1. Масло виноградных косточек.

Несмотря на то, что многим из нас масло виноградных косточек кажется куда менее банальным, чем, скажем, подсолнечное или даже оливковое масло, его использовали еще в древности.

Сегодня миру известно более 250 видов винограда. Но далеко не все они идут на приготовление вина или шампанского. Так же дело обстоит и с маслом. Масло виноградных косточек полезно. В его состав входит до 76% линолевой кислоты, которая дополнительным лечебным средством в комплексной терапии различных заболеваний.

Его регулярный прием рекомендуется людям, страдающим от ожирения, атеросклероза, гипертонии и диабета. Масло виноградных косточек не содержит холестерол, поэтому не вызывает накопления в организме этого вредного вещества.

В кулинарии масло виноградных косточек используют для приготовления салатов, маринадов, белого хлеба, плюшек и даже майонеза. Масло является термически стабильным и не теряет своих вкусовых свойств даже после нагревания.

Не менее активно это масло используется в косметических целях. Основная причина – высокая концентрация активных веществ. К примеру, в 1 ст. л. масла содержится рекомендуемая суточная доза витамина Е. Но еще важнее наличие процианидина – мощного антиоксиданта в соединении с витамином С.

Кстати, благотворное воздействие масла виноградных косточек на волосы некогда открыл один романтичный француз в процессе создания косметического средства для своей любимой. Изумрудный оттенок маслу придает хлорофилл, необходимый не только растениям. Как показали исследования последних лет, природный хлорофилл восстанавливает тонус кожи, способствует ускоренному заживлению ран и микротрещин, ускоряет обменные процессы.

Не в пример многим другим растительным маслам, масло виноградных косточек впитывается почти мгновенно, хорошо растекается, имеет жидкую консистенцию. Все это делает его превосходным транспортным компонентом в составе разнообразных косметических средств. Другими словами, масло виноградных косточек доставляет в глубокие слои кожи эфирные масла и прочие активные вещества.

Благодаря мягкому отшелушивающему эффекту его используют в косметологии для жирной кожи. Масло виноградных косточек обеспечивает повышение тонуса и структурной гладкости кожи, нормализует деятельность сальных желез, сужает поры. Благодаря быстрому впитыванию его применяют в сочетании с маслами жожоба и авокадо для производства антицеллюлитных и массажных средств. Масло виноградных косточек – идеальный вариант для стареющей кожи (от 35 лет). Оно особенно хорошо для чувствительной кожи вокруг глаз. Его нередко добавляют в помаду и крема для рук. Есть в этом масле особое обаяние, некая итальянская изысканность, к которой так и хочется прикоснуться.

2. Эфирное масло Пачули.

Воздействие на сознание: Пачули (Pogostemon cablin) отрезвляет и контролирует нервный баланс. Снимает вялость, проясняет ум и тем самым способствует решению сложных вопросов, помогает объективно смотреть на вещи.

Воздействие на тело: Вероятно, самое примечательное свойство масла пачули состоит в стягивающем и рубцующем эффекте. Это качество проявляется, в частности, при воздействии на кожу, несколько обвисшую в результате диеты. А поскольку масло к тому же уменьшает аппетит, оно очень удачно впишется в комплекс мероприятий по снижению веса. Применяется при диарее. Очевидно, обладает выраженными диуретическими свойствами, выводит излишнюю жидкость из тканей, применяется при целлюлитной коже. Считается также, что масло препятствует обильному потоотделению, одновременно являясь дезодорантом, поэтому его можно использовать в жаркую погоду и в эмоциональной обстановке.

Нередко пачули ассоциируются с повышенным уровнем либидо. Возможно, все дело в способности масла укреплять нервную систему. Оно не обладает выраженным седативным или отчетливым тонизирующим действием, поэтому не нарушает ни психологического, нифизиологического равновесия.

Пачули достаточно эффективно избавляет от неприятных последствий укусов насекомых и змей.

Воздействие на кожу: Имеет репутацию регенератора тканей, способствующего росту кожных клеток и формированию рубцовой ткани. Улучшает состояние воспаленных участков, оказывает целительное действие на загрубевшую, потрескавшуюся кожу, на язвы и раны. Помогает избавиться от угревой сыпи, экземы, грибковых инфекций, положительно влияет на проблемную кожу головы.

3. Льняное масло.

Льняное масло можно и нужно использовать в пищу, ведь это, пожалуй, первое по биологической ценности пищевое масло. Достойных конкурентов у него нет. В нем много полиненасыщенных жирных кислот, которые человеческий организм самостоятельно не воспроизводит.

Содержит те же полезные вещества, что и льняное семя. Самый активный компоненты такого масла – жирные кислоты. Они влияют на очень многие аспекты здоровья.

Состав льняного масла: витамины A, E, F, жирные кислоты (около 60% составляет омега-3).

В масле, полученном из льняного семени, много витамина E, полезность которого еще совсем недавно вызывала у некоторых ученых сомнения. Но сегодня этот витамин является официально признанным продуктом, необходимым для молодости и здоровья. Не зря его предписывают принимать беременным женщинам.

Поразительная целебная сила льняного масла.

При регулярном приеме льняного масла улучшается состояние кожи и волос, укрепляется иммунная система, налаживается работа щитовидной железа и коры надпочечников. Наблюдает снижение уровня холестерина, нормализация многих метаболических процессов в организме. Еще льняное масло полезно для нервной и кровеносной систем.

Имеете предрасположенность к артериальной гипертензии, инфаркту или инсульту? Заведите новую кулинарную привычку – добавлять ложечку льняного масла в соусы, салаты и закуски (нагревать масло не рекомендуется). Когда-нибудь эта привычка спасет вам жизнь. У любителей льняного масла нормализуется пищеварение, улучшается работа почек, наблюдается облегчение заболеваний ЖКТ. При нарушениях всасывающих функций кишечника перед приемом масла требуется консультация специалиста.

Когда жирные кислоты усваиваются, они превращаются в подобные гормонам простагландины (сокращенно ПГС). Они борются с артритом, защищают от сердечных недугов, уменьшают свертываемость крови, понижают уровень триглицеридов в крови. Масло льняного семени лечит экзему, вызванную дефицитом жирных кислот в организме.

Доктор Бадвиг, известный немецкий специалист по крови, считает, что главное достоинство льняного масла заключается в том факте, что оно затрагивает здоровье на клеточном уровне, добирается до каждой клеточки организма. Лишая себя удовольствия быть здоровыми и кушать блюда с льняным маслом, мы обрекаем организм на болезни.

Всего 2-3 с.л. льняного масла в день, и организм будет получать достаточное количество жирных кислот вне зависимости от остальных продуктов рациона.

4. Масло семян черного тмина.

Семена черного тмина (Nigella sativa) содержат крайне важное лекарственное масло, которое использовалось в течение многих столетий в африканских и азиатских странах, а также в странах Аравийского полуострова. Альтернативные названия многих способны ввести в заблуждение: черный кунжут, мускатный цвет, калонжи, римский кориандр и пр.

Популярная в Индии медицина Юнани традиционно использует масло черного тмина для лечения желудочно-кишечного тракта, паразитарных инфекций и хронических заболеваний кожи, таких как экзема и псориаз, а также для лечения воспалительных заболеваний, в том числе артрита, ревматизма, астмы и бронхита.

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Мария Зимина