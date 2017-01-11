Польза овощных соков

Овощные соки являются прекрасной возможностью оздоровить свой организм, поскольку в их составе содержатся биологически активные вещества, необходимые для нашей жизнедеятельности.

Морковный сок

Морковный сок улучшает аппетит и пищеварение, применяется при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Этот сок также пьют для улучшения зрения. Кормящим матерям рекомендуется регулярно пить морковный сок, от него молоко становится лучше. Детям этот сок начинают давать уже на первом месяце жизни, как средство улучшающее развитие организма.

Чтобы содержащийся в морковном соке бета-каротин усваивался, следует добавить в него немного жира. Лучше, если это будет оливковое масло, а не сливки, так как морковный сок + сливки – слишком тяжелая нагрузка для пищеварения.

Свекольный сок

На первом месте стоят его кровообразующие и кровоочистительные свойства. Содержание железа в свекольном соке невелико, но оно высокого качества. Благодаря высокому содержанию калия и хлора свекольный сок обеспечивает питанием все физиологические функции организма. Хлор очищает печень, почки и желчный пузырь, стимулирует работу лимфатической системы, значительно улучшает усвоение пищи кишечником, повышает сопротивляемость вирусным инфекциям, восстанавливает силы. Прием всего около 50 г свекольного сока в день в течение даже непродолжительного времени может вызвать очистительную реакцию – кратковременное головокружение, тошноту. Такова сила этого сока.

Перед приготовлением свекольного сока свеклу нужно очистить и отрезать примерно на одну треть ту ее часть, где начинается ботва.

Сорта свеклы с белыми полосками внутри питательной ценности не имеют. Выбирать нужно темную свеклу, лучше всего удлиненной формы.

К свекольному соку стоить приучать себя постепенно, начиная буквально с чайной ложки и постепенно доводя до трети стакана, не более.

Томатный сок

Томатный сок сочетает в себе питательность с пониженным содержанием калорий. В нем содержатся витамины А и С, которые, как известно, являются антиоксидантами, задерживают старение клеток, укрепляют иммунную систему. Спелые помидоры содержат в легкоусвояемой форме ценные минеральные соли и органические кислоты.

Помните, что томатный сок не должен храниться в металлической посуде и на свету, от этого разрушается витамин С. Поэтому, если вы купили томатный сок в стеклянной бутылке, хранить ее нужно в темном месте.

Капустный сок

Капустный сок пьют при гастритах с пониженной кислотностью, язве желудка, заболеваниях печени и селезенки. Сок белокочанной капусты укрепляет кровеносные сосуды, стимулирует процесс регенерации клеток слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, нормализует жировой обмен, зарубцовывает язвы.

Тыквенный сок

Тыквенный сок повышает уровень гемоглобина в крови, улучшает сон, делает волосы шелковистыми, способствует выведению токсинов из организма, защищает от некоторых форм рака.

Огуречный сок

Огуречный сок нормализует кровяное давление и сердечную деятельность, улучшает состояние зубов, десен, ногтей и волос, используется как мочегонное средство, в смеси с морковным соком помогает при ревматизме, препятствует развитию атеросклероза, пародонтоза и улучшает память.

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Алевтина Мармеладова