Растения вместо аспирина

Каждый из нас, хотя бы раз в жизни, принимал таблетки аспирина. Аспирин пьют при простуде и гриппе, как жаропонижающее и противовоспалительное средство, употребляют при зубной и головной боли. При склонности к тромбозам пациентам в качестве средства, разжижающего кровь, зачастую назначают длительные курсы приёма аспирина.

Приём внутрь препаратов ацетилсалициловой кислоты делает кровь более текучей, препятствует образованию тромбов и закупорок в сосудах и, тем самым, служит профилактикой инфарктов и инсультов.

И всё бы ничего, если бы не побочные эффекты, которые проявляются именно при длительном употреблении этого синтетического препарата.

- Первый удар ацетилсалициловая кислота наносит по желудочно-кишечному тракту, растворяя защитную слизь.

В результате чего на слизистой желудка и кишечника появляются многочисленные поверхностные язвы. Зачастую они не болят и пациент может долго о них не знать. Потом эти язвы потихоньку начинают кровоточить…

- Второй удар при длительном потреблении препаратов с ацетилсалициловой кислотой наносится по бронхам: они приобретают склонность к спазмам.

В США появились даже диагнозы "аспириновая язвенная болезнь" и "аспириновая бронхиальная астма".

А ещё синтезированная ацетилсалициловая кислота может вызвать аллергические реакции, повреждение клеток печени и почек.

Можно всего этого избежать и одновременно защитить себя от сгущения крови и образования тромбов. И помочь в этом смогут лекарственные растения.

Растения и травы, содержащие салицилаты или другие вещества с аналогичным действием на организм

Ива

В основном, заготавливают кору ивы белой в период сокодвижения, когда она легко отделяется. Для лечения годится кора только с молодых 2-3-летних веточек.

В коре ивы содержится гликозид салицин. При попадании в организм человека (в виде настоя, отвара или настойки) из этого гликозида выделяется салициловая кислота, которая действует как аспирин, поэтому кора ивы и считается природным аспирином.

Побочные действия у коры ивы проявляются в намного меньшей мере, чем у аспирина.

Препараты из коры используют при простудах и гриппе как жаропонижающее, противовоспалительное средство, при головных болях и ревматизме, артрите, а также при климаксе от приливов. Её рекомендуют употреблять после 50-ти уже хотя бы потому, что она предохраняет от инфаркта. Известно глистогонное действие коры ивы белой.

Отвар коры ивы: 2 столовые ложки коры залейте 2 стаканами воды, кипятите на медленном огне 15-20 мин. Принимайте по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день. Аналогично готовят отвар из коры осины и коры тополя чёрного.

Наружно отвар используют для ванн - это снимает мышечную усталость.

Концентрированный отвар применяйте наружно при кожных заболеваниях, фурункулезе, потливости ног, выпадении волос.

Тем, кто решит использовать кору ивы просто для профилактики, следует учесть, что она содержит эстриол -женский гормон, и поэтому её препараты снижают половое влечение. Также, бльшие дозы отвара коры ивы "закрепляют" желудок.

Малина

Чай с малиной или листьями малины - одно из первых средств при простуде и гриппе.

Однако употребление чая с малиновым вареньем нежелательно совмещать с приёмом аспирина. Это может вызвать слабость, головокружение.

Малина содержит вещества, снижающие уровень холестерина и очищающие организм от вредных веществ и токсинов.

Ученые установили, что в малине есть вещества, которые ускоряют обновление крови.

И всё таки, главным богатством этой ягоды можно назвать салициловую кислоту, способную справляться с бактериями и обладающую жаропонижающим эффектом.

У малины есть одна интересная особенность: другие ягоды при варке лишаются большей части полезных веществ, а малиновое варенье напротив справляется с простудой ещё лучше, чем свежие ягоды. Таким же эффектом обладают и сушёные ягоды малины.

Лабазник вязолистый (таволга)

Ещё одно чудо-растение с высоким содержанием гликозида салицина.

Чай с таволгой отлично помогает при гриппе и простуде, снижает температуру и снимает воспаления. Таволга очень хорошо успокаивает нервную систему и обладает обезболивающим эффектом.

Настой: 1 столовая ложка на 200 мл кипятка, настоять 10 минут, пить тёплым по 150 мл 3-4 раза в день. Можно добавить мёд.

Донник желтый

Настой и настойка из травы донника жёлтого - это одно из самых эффективных средств в лечении тромбофлебита. Пользоваться им нужно с большой осторожностью, так как растение очень сильнодействующее.

Настой: 2 чайные ложки донника, засыпать в банку, и залить полулитрами кипячёной воды (кипяток). Закрыть крышкой, настаивать один час. Пить по одной трети стакана за 30 минут до еды. Курс лечения - 21 день, после чего обязателен перерыв в течение 2-3 недель.

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Александра Дроздова