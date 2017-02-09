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Масло для массажа по средневековому рецепту

Масло для массажа по средневековому рецепту
 

Его легко приготовить самостоятельно из натуральных компонентов, учитывая собственные пристрастия. 

Огромное количество пряностей, которые сейчас легко найти на полках магазинов, применялось с древности для приготовления не только кулинарных изысков, но и различного рода мазей, масел для массажа и ароматизации помещений, духов и ритуальных благовоний. Предложенный рецепт применялся в Средние века для растирания и массажа при различных болях в мышцах.

Итак, для приготовления масла для массажа потребуется:

25 г бутонов гвоздики,

50 г свежего корня имбиря,

100 г сушенной травы чабреца,

50 г сухих листьев шалфея,

50 гизмельченной сухой травы розмарина,

4 чайные ложки кайенского перца,

600 мл растительного масла без запаха хорошего качества.

Гвоздику, имбирь и кайенский перец измельчить и смешать с остальными компонентами смеси. Все пряности залить маслом и далее готовить по классическому рецепту масляного настоя трав.

Полученное масло хранить в прохладном темном месте. Возможно его применение при головных болях ( наносить точечно на виски), а также для приготовления грудного компресса.

Валентина Соломатина
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