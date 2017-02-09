Масло для массажа по средневековому рецепту
Его легко приготовить самостоятельно из натуральных компонентов, учитывая собственные пристрастия.
Огромное количество пряностей, которые сейчас легко найти на полках магазинов, применялось с древности для приготовления не только кулинарных изысков, но и различного рода мазей, масел для массажа и ароматизации помещений, духов и ритуальных благовоний. Предложенный рецепт применялся в Средние века для растирания и массажа при различных болях в мышцах.
Итак, для приготовления масла для массажа потребуется:
25 г бутонов гвоздики,
50 г свежего корня имбиря,
100 г сушенной травы чабреца,
50 г сухих листьев шалфея,
50 гизмельченной сухой травы розмарина,
4 чайные ложки кайенского перца,
600 мл растительного масла без запаха хорошего качества.
Гвоздику, имбирь и кайенский перец измельчить и смешать с остальными компонентами смеси. Все пряности залить маслом и далее готовить по классическому рецепту масляного настоя трав.
Полученное масло хранить в прохладном темном месте. Возможно его применение при головных болях ( наносить точечно на виски), а также для приготовления грудного компресса.Валентина Соломатина