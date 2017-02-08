Как выглядеть стройнее с помощью одежды

Мы знаем, какая одежда поможет вам выглядеть стройнее на 1-2 размера. И без всяких диет.

Правильная фокусировка

Милое лицо, красивая грудь, тонкие запястья, изящные щиколотки — это всё ваши сильные места, что называется. Сделайте акцент своей одеждой именно на них! Подчеркнуть красивое лицо поможет аккуратный макияж и шарфик освежающего цвета, тонкие запястья — рукава ¾, талию — ремень или приталенный силуэт, изящные щиколотки — укороченные брюки, надетые вместе с классическими лодочками на шпильке.

Удлиняем ноги

Лодочки телесного цвета с острым носиком — отличный способ сделать ваши ножки зрительно длиннее и стройнее. При этом каблук может быть и не высоким, а вполне комфортным для повседневной жизни – 5-7 см. Важно: не выбирай модели туфлей на тоненьких каблучках — лучше обрати внимание на каблуки средней толщины или вовсе отдай предпочтение устойчивым, не слишком высоким каблукам в стиле 60-70-х.

Да, кстати: непрозрачные матовые колготки одного цвета с туфлями также зрительно удлиняют ноги. Пользуйся этим секретом на 100%, ведь в таком случае колготки даже не обязательно должны быть черными: бордовый или марсала, темно-синий, бутылочно-зеленый, приглушенный серый, коричневый или глубокий фиолетовый цвета тоже будут смотреться красиво.

Широкие брюки

Одно из самых важных правил, которое обязательно следует запомнить, если ты — леди с аппетитными формами, звучит как: носить брюки — это хорошо. Только есть одно условие: если хотите казаться стройнее, обязательно нужно выбирать модели из струящейся ткани и носить такие брюки с обувью на высоких каблуках. Кстати, не обходите стороной и брюки-кюлоты, которые выглядят довольно необычно с первого взгляда. Их можно носить ровно так же, как юбку миди.

Юбки-миди

Миди — это вещь в любое время года незаменимая. Ну, так вот, миди-юбка — лучший способ казаться стройнее с помощью одежды. Пышная юбка в стиле New Look«сделает» талию и силуэт «песочные часы», если у тебя не ярко выраженная талия, и скроет тяжелые бедра, если у тебя фигура типа «груша». Но опять же: лодочки на каблуках спасут мир. Худенькие девушки могут позволить себе надевать юбки миди с балетками и выглядеть как Одри Хепберн, но если ты хочешь казаться стройнее — носи каблуки.

Заправляйте блузку правильно

Заднюю часть блузки лучше всего оставлять на выпуск, а вот перед аккуратно заправить. Без фанатизма. Таким образом, вы не только визуально удлините ноги, но ещё и скроете недостатки в области талии и боков. И самое главное — это поможет визуально уменьшить попу.

Простой силуэт

Простой силуэт — это как раз прямой силуэт А, либо приталенный — «песочные часы».

Но и тот, и другой должны быть простыми и лаконичными, без лишних деталей и линий. Если вам повезло и у вас длинные красивые ноги, то вам определённо больше подойдёт А-силуэт (хотя, надо признаться, длинноногим подходит многое), а если у вас изящная и выраженная талия, широкие бедра и не очень-то выдающиеся ноги — носите приталенный силуэт. Юбки, брюки, платья с высокой или нормальной посадкой акцентируют внимание на талии, делая её зрительно тоньше, и удлиняют ноги. В то же время А-силуэт поможет убрать живот и бока.

Декольте

Что спасёт мир? Конечно, красивая грудь. Поэтому V-образный вырез, умеренно демонстрирующий зону декольте, удлинит силуэт, сделает шею длиннее и тоньше, а также привлечет внимание к талии. Важный момент для «груш»: зрительно V-силуэт делает плечи шире, уравновешивая верх с широкими бедрами. А если ещё добавить рукава ¾ и телесные лодочки с острым мыском… будет просто чудесно.

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Алевтина Мармеладова