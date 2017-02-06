Отбеливающие маски для лица: домашние рецепты

Очень часто женщинам нужны отбеливающие маски для лица, особенно после зимних холодов или неожиданного солнцепёка. Такие маски помогают зимой избавиться от кругов под глазами и нездорового цвета лица, а весной или осенью - от пигментных пятен и веснушек. Так как, после отбеливающих масок нельзя находиться на солнце, желательно делать их на ночь перед сном. Если приходится часто применять отбеливающие маски, то перед выходом на улицу следует смазывать лицо фотозащитным кремом.

Отбеливающие маски для лица из дыни

100 г мякоти дыни.

Мякоть дыни мелко нарезать, припустить на медленном огне до выделения сока. Затем эту смесь охладить, нанести на очищенное лицо и оставить на 15 мин. Смыть маску теплой водой, кожу смазать кремом.

100 г мякоти дыни.

Мякоть дыни нарезать ломтиками, наложить их на очищенное лицо и оставить на 10-15 мин. Затем снять маску, лицо ополоснуть прохладной водой, а кожу смазать питательным кремом.

Отбеливающая маска для лица из петрушки

25 г измельченной зелени петрушки, 200 мл кипятка.

Зелень петрушки залить кипятком, держать на водяной бане 10 мин, затем под крышкой еще 5 мин, процедить. Смочить в настое салфетку из марли и наложить на лицо, кроме области вокруг глаз и рта. Периодически салфетку нужно снова смачивать в настое. Через 15-20 мин маску снять, лицо ополоснуть прохладной водой и смазать кремом.

Отбеливающая маска из липового цвета

25 г липового цвета, 200 мл кипятка, 5 мл лимонного сока.

Липовый цвет залить кипятком, настаивать на водяной бане 10 мин, затем под крышкой еще 5 мин. Нанести массу на очищенное и смазанное лимонным соком лицо. Через 15-20 мин маску смыть прохладной водой, а лицо смазать кремом.

Отбеливающая маска из цветков одуванчика

25 г цветков одуванчика, 100 мл кипятка.

Цветки одуванчика залить кипятком, настаивать на водяной бане 10 мин, затем под крышкой еще 5 мин. Нанести на очищенное лицо маску из цветков. Через 15-20 мин маску смыть прохладной водой и смазать лицо оставшимся настоем.

Огуречные отбеливающие маски для лица

50 г натертого свежего огурца, 25 г любого питательного крема.

При жирной коже к маске нужно добавить 20 мл водки и настаивать несколько часов. Смешать все ингредиенты, нанести смесь на очищенное лицо, накрыть марлей. Через 15-20 мин маску снять, лицо ополоснуть прохладной водой.

50 г натертого свежего огурца, 5 мл лимонного сока, 5 г буры.

Смешать все ингредиенты, нанести смесь на очищенное лицо, накрыть марлей. Через 15-20 мин маску снять, лицо ополоснуть прохладной водой.

Морковная отбеливающая маска для лица

50 г тертой моркови, 1 яичный желток, 5 г овсяной муки, 5 мл лимонного сока.

Смешать все ингредиенты, нанести на очищенное лицо на 20 мин. Затем смыть теплой, в конце прохладной водой.

Капустная отбеливающая маска для лица

25 г кашицы из листьев свежей капусты, 25 мл простокваши или кефира.

Смешать ингредиенты, нанести маску на очищенное лицо на 10 мин, затем смыть прохладной водой.

Отбеливающая маска из зеленого горошка

25 г измельченного свежего зеленого горошка, 25 мл сыворотки.

Смешать ингредиенты, размять, чтобы получилась однородная масса, нанести на очищенное лицо на 20-25 мин. Смыть маску теплой, затем прохладной водой.

Картофельная отбеливающая маска для лица

50 г вареного картофеля, 25 мл теплого молока, 1 яичный желток, 15 мл лимонного сока.

Смешать все ингредиенты, кроме лимонного сока, размять, чтобы получилась однородная масса, поставить на паровую баню на 20-30 мин. Нанести маску на очищенное и смазанное лимонным соком лицо на 20-25 мин, накрыв сверху плотной тканью. Смыть маску теплой, затем прохладной водой.

Лимонные отбеливающие маски для лица

25 мл лимонного сока, 25 г картофельной муки.

Смешать ингредиенты, нанести на очищенное лицо на 20-25 мин, накрыв сверху плотной тканью. Смыть маску теплой, затем прохладной водой.

25 мл лимонного сока, 25 г пшеничной муки.

Смешать ингредиенты, нанести на очищенное лицо на 20-25 мин, накрыв сверху плотной тканью. Смыть маску теплой, затем прохладной водой.

25 мл лимонного сока, 25 г жидкого меда.

Смешать ингредиенты, нанести на очищенное лицо на 20-25 мин, накрыв сверху плотной тканью. Смыть маску теплой, затем прохладной водой. Эту маску можно делать ежедневно перед утренним умыванием.

Отбеливающая маска из овсяной муки

25 г овсяной муки, 1 яичный белок.

Ингредиенты смешать, взбить, нанести маску на лицо на 15-20 мин. Смыть теплой, затем прохладной водой.

Отбеливающая маска из кислого молока

50 мл кислого молока, 25 г молотых овсяных хлопьев, 5 мл лимонного сока.

Молоко смешать с хлопьями, полученную массу поместить между двумя слоями марли и наложить на очищенное и смазанное лимонным соком лицо. Через 15-20 мин маску снять, лицо ополоснуть теплой, затем прохладной водой.

Творожные отбеливающие маски для лица

25 г протертого творога, 1/2 яичного желтка, 3 мл 3%-ной перекиси водорода.

Все смешать, массу наложить на очищенное лицо. Через 15-20 мин маску снять, лицо ополоснуть теплой, затем прохладной водой.

10 мл протертого творога, 10 мл сливок, 10 мл лимонного сока, 5 мл 10%-ной перекиси водорода.

Эта маска подойдет для отбеливания сухой кожи. Смешать творог и сливки с лимонным соком, добавить перекись водорода и тщательно размешать. Нанести маску на очищенную кожу лица. Через 15-20 мин маску снять, лицо ополоснуть теплой, затем прохладной водой.

10 г протертого творога, 1 яичный желток, 5 мл 3%-ной перекиси водорода.

Творог и желток растереть вместе, добавить перекись водорода и нанести на очищенную кожу лица. Через 15-20 мин маску снять, лицо ополоснуть теплой, затем прохладной водой.

15 г протертого творога, 5 г жидкого меда, 5 г лимонного сока, 5 мл сметаны.

Все ингредиенты смешать, нанести на очищенную кожу лица. Через 15-20 мин маску снять, лицо ополоснуть теплой, затем прохладной водой. Эта маска не только отбеливает, но и питает, увлажняет кожу лица.

Пергидролевая отбеливающая маска

25 г безводного ланолина, 8 мл 3%-ного пергидроля (перекиси водорода).

Все ингредиенты смешать, нанести маску на очищенную кожу лица. Через 10-15 мин маску снять, лицо ополоснуть теплой, затем прохладной водой. Эта маска подходит для сухой сильно пигментированной кожи.

Отбеливающая маска для лица из буры

10 г буры, 60 мл кипяченой холодной воды.

Ингредиенты смешать и нанести на очищенную кожу лица. Смыть маску теплой водой через 15 мин. Эту процедуру можно проводить ежедневно или через день в течение 2 недель.

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Алевтина Мармеладова