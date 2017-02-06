Цвет глаз и характер

Астрологи убеждены, что в глазах отражена вся цветовая палитра планет гороскопа рождения, которые, в свою очередь, свидетельствуют о тех или иных пристрастиях и наклонностях человека. Значение глаз в исследовании характера подтверждается и современными научными исследованиями: у каждого человека глаза неповторимы по своей окраске.

Карие, черные глаза

Это активные, страстные, импульсивные, энергичные люди.

Азартны, предприимчивы, инициативны – они не могут сидеть на месте. Им все время нужно достигать каких-то вершин. Они властны, по натуре – лидеры. Имеют горячий темперамент, сексуальны и чувственны.

Излучают обаяние и тепло. Умеют нравиться. Обожают находиться в центре внимания, многие из них считают это само собой разумеющимся. Им важно во всем быть первыми.

Но за это они требуют постоянного одобрения, иначе зачем стремится вперед, если это никем не признается? Отличаются конфликтностью и вспыльчивостью. Бывают агрессивны. Но чаще всего обиды забывают быстро. Уверены в себе, решительны, бесстрашны. Остроумны и общительны, легко сходятся с людьми. Влюбчивы.

К людям относятся избирательно – кого любят – тому повезло, кого ненавидят – тому не позавидуешь. Чем темнее цвет глаз – тем более выражены все эти качества.

Зеленые глаза

Зеленоглазые люди отличаются напористостью, выносливостью,

упрямством, стабильностью, твердостью, принципиальностью и целеустремленностью. Склонны к упорному труду, если наметят цель – идут к ней, несмотря ни на что, упорно преодолевая все препятствия на пути. Хорошие организаторы, имеют авторитет. Им, как и всем светлоглазым, не хватает энергии и жизненных сил. Они не очень стремятся к лидерству, но хотят быть уважаемыми и лучшими профессионалами в своем деле. И часто им это удается. Реалистичны, справедливы, все тщательно взвешивают и умеют найти правильный выход из ситуации.

Аккуратные, строгие, корректные, не многословные. Таинственны и загадочны – сейчас они одни, а завтра – совсем другие. Тонко чувствуют людей, хитры, изворотливы, но могут быть коварны. Конфликтов предпочитают избегать, умело манипулируют людьми. Бывают мягкими, чем могут пользоваться не совсем добросовестные люди.

Однако, на голову садится им нельзя – они горды и подобного отношения не прощают. В привязанностях постоянны, способны на верность. Но только в случае, если найдут свой идеал и по-настоящему влюбятся. А это непросто – ведь к себе и людям они предъявляют высокие требования, стремятся к совершенству, и таких же партнеров ищут.

Несмотря на внешнюю независимость, выдержанность и строгость, они очень нежны, добры, ласковы и уязвимы в чувствах. По характеру похожи на кошек. Внешне – неприступны и независимы, но только до тех пор, пока нет доверия.

Голубые глаза

Это романтики и мечтатели. Много грезят о любви. Часто надумывают чувства, фантазируют. Женщины предпочитают красивые галантные ухаживания со стороны мужчин. Ранимы и чувствительны. Их легко задеть, причем обиды они помнят долго. Все принимают близко к сердцу. Могут очень сильно переживать, впадать в депрессии.

Склонны к частым сменам настроения, капризам. Однако, при всей свой сентиментальности, большой глубины чувств у них может не обнаружиться. Голубой цвет относится к холодным цветам, и, чем более ледяной оттенок, тем меньше тепла в душе такого человека. Голублоглазые бывают холодны и даже жестки.

К тому же, под влияние настроения, нередко бывают раздражительны и гневливы. Многое зависит от их симпатий и антипатий. В привязанностях бывают непостоянны, любят разнообразие. Часто скромны и требовательны к себе.

Настойчивы и целеустремленны. Добросовестные, щедрые, быстро ориентируются в обстановке. Голубые глаза часто бывают у талантливых в искусстве людей, творцов, изобретателей, эстетов.

У них хорошая фантазия и развито воображение. Люди с темно-голубыми глазами отвечают перечисленным характеристикам в больше степени. Если голубые глаза имеют слегка заметный теплый оттенок (например, у представителей теплой цветовой гаммы – Весна или Осень), то такой человек способен на большую глубокую любовь и имеет более покладистый и постоянный, легкий характер.

Серые глаза

Люди с серыми глазами по натуре своей – труженики. Они умны, рассудительны, вдумчивы, любознательны. Практичны, реалистичны, основательны, надежны, добросовестны,

терпеливы, стойки, решительны и прочно стоят на ногах.

Среди них много мыслителей, интеллектуалов. Непритязательны в быту, спокойны и не амбициозны в общении. Самостоятельны, самодостаточны и неторопливы. Их можно назвать доброжелательными, мирными людьми.

На них всегда можно положиться. Им может не хватать гибкости и чувствительности в отношениях с людьми. Они суховаты и сдержанны. Холодный и ахроматичный пигмент глаз не способствует глубине чувств и нежности. Зато они отличаются постоянством и верностью. И за ними чувствуешь себя как за каменной стеной – они помогут, посоветуют, позаботятся.

От проблем не прячутся, все тщательно взвешивают, призывая на помощь все свои знания и смекалку, и преодолевают препятствия. Поэтому они всегда на высоте, если можно применить свой интеллект.

Однако им приходится сложно в ситуациях, где ум становится не главным – у них трудности с эмоциями и интуицией, и физической силы от природы может быть не много. Как правило, они честны, добры и отзывчивы. Будут благодарны более азартному партнеру, который вдохновлял бы их на подвиги. Поскольку самим им не достает страстности и вдохновения. Темно-серые глаза выдают человека очень решительного, сильного, смелого и упрямого. Такие люди – волевые, властные, ревнивые и собственники по природе. Зато очень преданны возлюбленным, и вряд ли пойдут «налево».

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Валентина Соломатина