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Точка на лбу ликвидирует нервное напряжение

Точка на лбу ликвидирует нервное напряжение
 

Наверняка иногда вы на подсознательном уровне чувствовали необходимость помассировать точку между бровями.

Оказывается, чутье нас не подводит. Массаж этой точки улучшает концентрацию внимания, снимает напряжение, избавляет от головной боли, а также расслабляет ваши глаза, особенно если вы долгое время находитесь перед компьютером. Знатоки китайской медицины также уверены, что массаж этой точки усиливает интуицию человека.

Что нужно делать?

Слегка нажать на эту точку и двигать палец вверх на 3 см по вертикальной линии. Давить на эту точку в течение 45 — 60 секунд. Результат не заставит себя ждать.

Исследователи утверждают, что «эта процедура активирует один из центров головного мозга, ликвидируя нервное напряжение. Кроме того, эта процедура улучшает внешний вид кожи, корректирует уголки глаз и рта и активирует процессы регенерации».

В общем, если вдруг у вас разболелась голова или летят искры из глаз после целого дня, проведенного за компьютером, — вы знаете, что делать.

Евгения Примак
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