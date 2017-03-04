Как сохранить сердце здоровым

Если вы спросите кардиолога о том, как сохранить сердце здоровым, он высыплет на вас ворох сухим медицинских требований, пропишет витамины и скорректирует образ жизни. Но важно понимать, что как широка проблема сердца, так и спектр решений ее весьма разнообразен. Вот какие советы дают кардиологи, если попросить их не ограничиваться языком Гиппократа, а поделиться собственным опытом.

1. Следите за тем, что едите

Безусловно, велик риск, что в условиях нехватки времени вы потянитесь за вредной едой, поэтому очень важно найти альтернативное решение. Одним из выходов из положения может стать привычка готовить здоровые обеды на всю неделю. Может быть, они не будут столь разнообразными, но точно поспособствуют сердцу.

2. Ведите дневник благодарности

Недавние исследования показали, что благодарность положительно сказывается на здоровье сердца. В частности, во время концентрации на таких мыслях, у участников экспериментов было отмечено более стабильное давление, а также понижался уровень воспалительных процессов.

3. 8-часовой сон

Здоровые 8 часов сна — важнейшая составляющая здорового сердца. Напротив, недостаток сна повышает давление, которое становится причиной многих сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Пробежка

Любые физические упражнения способны не только улучшить общее самочувствие, но и повысить стрессоустойчивость человека. Стресс, как известно, — первый враг здорового сердца. Пробежка — это не трудная, а при разумном подходе и очень приятная физическая активность.

5. Медитация

Не нужно осваивать восточные духовные практики, чтобы претворить этот пункт в жизнь. Достаточно каждое утро включать приятную музыку и, закрыв глаза, думать о хорошем хотя бы 10–15 минут.

6. Ходите по лестнице

Это еще один необременительный вид кардионагрузок. Исследования показали, что у людей, которые не пользовались эскалаторов, процент сердечных приступов был значительно ниже. Ведь это совсем не сложно: подниматься по лестнице каждый раз, когда представляется такая возможность.

7. Взвешивайтесь каждый день

И, хотя специалисты в области похудения не рекомендуют это делать так часто, однако так действительно проще следить за весом, не позволяя своему своему телу превратиться в руины, из которых очень сложно вылезать.

8. Не ешьте, когда не голодны

Это кажется таким очевидным, но в действительности множество людей передают из-за стресса или скуки. Однако без перекусов намного проще сохранять хорошее самочувствие и здоровый вес, который напрямую связан со здоровьем сердца.

9. Найдите повод для смеха

Чувство юмора здорово продлевает молодость и положительно сказываются на вашем сердце. А еще помогает не принимать к нему все слишком близко. Так что смейтесь добрым, хорошим смехом как можно чаще.

10. Не забывайте о постели

Любовные утехи — мощное средство держать сердце в тонусе.

11. Йога

Упражнения из йоги также положительно влияют на сердце. Они не перегружают его и в то же время снижают уровень беспокойства, помогают в отказе от привычек и, почти играючи, приучают к ЗОЖ.

12. Пейте больше воды

Выпивая более 5 стаканов в день, вы помогаете своему сердцу. Обезвоживание понижает гематокрит — объем красных кровяных клеток в крови, который измеряет способность крови переносить кислород и повышает вязкость крови, из-за которой появляется риск тромбоза.

13. Тренируйтесь в системе

Многие люди запускают себя и свое здоровье, так как не имею привычки к последовательности. А между тем именно регулярные, пускай и недолгие занятия обеспечивают 80% хорошего состояния.

14. Средиземноморская диета

Средиземноморская диета в строгом смысле слова диетой вовсе не является. Это питание, при котором на завтрак вы едите приготовленные или сырые овощи, на обед и ужин — вместо рафинированных продуктов — цельные макароны и рис. Больше рыбы и белого мяса, фруктов и молочных продуктов.

15. Мультивитаминные комплексы

Эта опция очень важна в межсезонье — осенью и весной, когда организм испытывает витаминное истощение. Постоянно пить витамины не нужно, а вот курсами — полезно. Так вы поддержите свое сердце.

16. Не переносите грипп на ногах

Для людей, которые привыкли гореть на работе, об этой незначительной рекомендации нужно помнить. Запущенный грипп часто дает осложнения именно на сердце и может закончиться летальным исходом.

17. Ешьте ягоды

Желательно каждый день. Хотя бы по горсточке. В ягодах содержатся антиоксиданты и антоцианы, которые так нужны вашему сердечку. Они также понижают сахар и разжижают кровь.

18. Найдите время для семьи и друзей

Одинокое сердце болеет чаще. Качество и количество ваших личных отношений сильно влияют на общее самочувствие и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

20. Дышите свежим воздухом

Прогулки на природе (даже если эта природа — городской парк) насыщают кровь кислородом, улучшают ток крови и, как следствие, цвет лица.

21. Кардиограммы

Держать руку на пульсе нужно как в прямом, так и в переносном смысле. Регулярные кардиограммы — хотя бы раз в полгода — позволяют увидеть, какова динамика вашего сердца — положительная или отрицательная.

22. Витамин D

Это один из тех немногих витаминов, которые почти ничего не стоят. Витамин D синтезируется естественным образом под действием солнца - только представьте: вы просто гуляете и наслаждаетесь природой, а ваш организм насыщается. Достаточное его количество в организме предотвращает инсульты, инфаркты и уменьшает риск летального исхода от сердечного приступа.

23. Знайте собственные факторы риска

Одни могут курить и дожить до ста лет, условно говоря, а для других — капля никотина как для лошади. Одни могут позволять себе не слишком полезную пищу, а для других — это чревато. Если вы знаете своих слабые местах в организме, нужно именно там и прикрывать тылы.

24. Проводите время на природе

Чем больше времени вы будете проводить не возле гаджетов, а на лоне природы, тем здоровее будет не только ваше сердце, но и ваши мысли, чувства, настроение.

25. Принимайте Витамин К2

Он очищает наши сосуды, выводит кальций из поврежденных артерий и укрепляет костную систему, поставляя в нее необходимый кальций. Симптомами нехватки можно назвать кровоточащие десны, частые носовые кровотечения, долго не заживающие раны. Больше всего этого витамина в сое, паштете из гусиной печени, сырах “Бри” и “Гауда”.

26. Ешьте много белка

Поскольку сердце — это мышца, протеин ему необходим. Но только не тот, который продается в банках в магазинах спортивного питания, а получаемый из продуктов. Он обеспечивает нормальную работу вашего сердечка, давая ему достаточно “строительного материала” для поддержания здоровья.

27. Пробиотики

Эксперты из Института Гриффита, Австралия, провели исследования, в результате которых выяснили, что пробиотики помогают в снижении артериального давления. У респондентов, которые употребляли регулярно пробиотики, понижалось и систолическое давление, и диастолическое.

28. Алкоголь в умеренных количествах

Излишества еще никому не принесли пользы. А бокал красного вина пару раз в неделю — прекрасный способ поддержать сердечко — в нем содержатся флавоноиды. Они то и помогают работе сердца, снижают уровень вредного и повышают уровень полезного холестерина в организме.

29. Шоколад

Врачи давно признают полезные свойства какао, но это касается не только горького шоколада. В молочном шоколаде содержатся полезные жиры и кальций, которые тоже благотворно влияют на сердце.

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Валентина Соломатина