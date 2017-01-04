Чудо-рецепты для шеи

Шея одна из первых выдает возраст, и ухаживать за ней нужно очень внимательно.

Эликсир для упругой шеи и подбородка

Размешайте в 1 стакане воды 1 ст. л. лимонного сока, 1 ст. л. медицинского спирта (продаётся в аптеке) и 1 ч. л. соли. Очистите шею от загрязнений и нанесите с помощью ватного тампона приготовленную смесь. Не смывайте ее. Когда немного шея подсохнет, мягко, подушечками пальцев, вбейте питательный крем. Делайте такую процедуру 3 раза в неделю, и через месяц ваша шея будет в отличном состоянии.

Маска для упругости шеи и подбородка

Если теряет упругость подбородок и шея, надо сложенный в несколько слоев бинт смочить в растворе соли (1 ч. л. на стакан воды) и наложить на проблемные места, сверху сделать повязку из сухого бинта. Держать полчаса. Делать так 2 раза в неделю. Этот компресс хорошо подтянет обвисающую кожу.

Кожа на шее отлично реагирует на морскую соль. После отдыха на море шея всегда выглядит идеально.

Маска из дрожжевого теста

Раскатываем дрожжевое тесто и накладываем на пол часика на шею. Ее повторяем каждый день перед отходом ко сну на протяжении месяца. Эффект подтянутой кожи сохраняется где-то в течении полугода. Можно применять и для лица.

Маска от складок на шее

От складок на шее поможет теплое картофельное пюре, в которое добавляется 1 ч.л. глицерина и 1 ч.л. оливкового масла. Пюре выкладывается на ткань, прикладывается к шее, сверху пленка и шарф. Держать компресс 15-20 мин, затем смыть теплой водой. Складки исчезнут после нескольких таких компрессов.

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Валентина Соломатина