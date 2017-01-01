11 лучших продуктов, чтобы очистить организм

Миндаль

В этом орехе высоко содержание клетчатки, кальция, магния, белка, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови. А мононасыщенные жиры, которых в миндале также очень много, способствуют выведению холестерина из организма и очищению кишечника.

Авокадо

Этот фрукт понижает уровень холестерина и расширяет кровеносные сосуды. В авокадо содержится питательное вещество глютатион, которое блокирует 30 различных канцерогенов, помогая печени избавиться от токсинов. Исследования показывают, что пожилые люди, у которых высокий уровень глютатиона, реже страдают от артрита.

Свекла

Этот овощ содержит уникальный набор минералов, что делает его превосходным борцом с инфекцией и помощником в очищении крови и печени. Также свекла стабилизирует кислотно-щелочной баланс крови. Согласно легенде, Афродита ела свеклу, чтобы сохранить свою красоту.

Голубика

В этой ягоде содержится природный аспирин, который помогает уменьшить болевые ощущения и устранить последствия хронического воспаления. Голубика действует так же, как антибиотики, блокируя бактерии в мочевых путях, помогая таким образом избежать развития инфекции.

Капуста

Она содержит многочисленные антиоксидантные соединения, помогающие печени избавляться от вредных веществ. В капусте высоко содержание клетчатки, поэтому она увеличивает двигательную функцию кишечника и очищает пищеварительный тракт. Помимо этого, капуста и другие овощи семейства крестоцветных способны нейтрализовать вредные соединения табачного дыма.

Клюква

Ягода действует по принципу мощного антибиотика и противовирусного вещества, очищая мочевой пузырь и мочевыводящие пути от вредных бактерий. Клюква – прекрасный антиоксидант, она богата веществами, оберегающими клетки от вредоносного воздействия свободных радикалов.

Льняное семя и льняное масло

Эти продукты богаты такими незаменимыми жирными кислотами, как омега-3, – они имеют большое значение для очищения организма, поддержания иммунной системы и работоспособности мозга. Здоровье каждой клетки тела зависит от получения достаточного количества этих жирных кислот

Чеснок

Чеснок способствует выведению вредных бактерий, кишечных паразитов и вирусов из крови, внутренних органов и дыхательных путей. Он снижает артериальное давление и препятствует развитию тромбов. Чеснок обладает противораковыми и антиоксидантными свойствами, благодаря которым организм очищается от вредных веществ.

Бобовые

Фасоль, горох, чечевица, нут, бобы способны снизить уровень холестерина, очистить кишечник и нормализовать уровень сахара в крови. Также бобовые помогают защитить организм от онкологических заболеваний.

Лимон

Этот цитрус регулирует уровень кислотно-щелочного баланса в организме. Кроме того, в нем много витамина С и других витаминов, необходимых для выработки организмом глютатиона, – именно это вещество превосходно очищает печень. Витамин С и антиоксиданты, содержащиеся в лимоне, защищают от рака, борются с последствиями загрязнения организма и повреждения клеток.

Водоросли

Это, пожалуй, один из самых недооцененных продуктов в мире. Морские водоросли выводят из организма радиоактивные отходы и тяжелые металлы, которые могут попасть через продукты питания, выращенные на загрязненной почве. Кроме того, они являются источником полезных минералов и микроэлементов.

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Евгения Примак