Домашняя аптечка с эфирными маслами

Много эфирных масел обладают целебными свойствами, которые можно использовать. Их хорошо иметь в своей аптечке первой помощи. Они помогают нам справиться с большинством мелких инцидентов и случайностей, таких как ожог, порез, насморк, простуда, боль и пр. В случае если полученная вами травма или ваша болезнь не тяжела, лечение эфирными маслами будет очень эффективно.

Для выбора эфирных масел для собственной аптечки вначале определитесь с тем кругом проблем, травм и заболеваний, которые характерны именно для Вашей семьи, и затем выберите необходимые эфирные масла и сделайте необходимые смеси, чтобы они были у Вас под рукой в нужный момент.

Гвоздика.

Сильное болеутоляющее средство (зубная боль, ревматизм, артрит и пр.). Можно применять при инфекционных заболеваниях. Хорошо дезинфицирует помещение.

Освежитель воздуха для предотвращения инфекционных заболеваний: по 3 капли гвоздики, корицы и апельсина.

Герань.

Успокаивающе-тонизирующее средство для нервной системы. Уменьшает беспокойство и депрессию, улучшая настроение. Избавляет организм от токсинов. Хороша для незначительных ожогов.

Средство для массажа при воспалении горла: на 10 мл масла-основы добавить по 1-2 капли герани, лимона и мирра.

Имбирь.

Бодрит и стимулирует. Хорош при разных типах расстройств желудочно-кишечного тракта. Стимулирует кровообращение. Как анальгетик используется при ревматизме, артрите, растяжениях и др. болях мышечного типа.

Средство для массажа при опухших суставах или растяжении связок: на 10 мл масла-основы добавить по 1-3 капли кипариса, имбиря и ромашки.

Лаванда.

Успокаивает нервную систему. Хороша при головных болях и мигренях. Незаменимое масло при укусах насекомых, небольших порезах и ссадинах, обычных и солнечных ожогах. Эфирное масло лаванды способствует регенерации кожи.

Для снятия периодических болей втирайте лавандовое масло в поясницу и низ живота. Это так же поможет и сохранению психического равновесия.

Лимон.

Укрепляет иммунную систему. Сильный антисептик. Хорошо дезинфицирует помещение.

При респираторной инфекции нанесите на носовой платок несколько капель смеси из эфирных масел лимона, розмарина и эвкалипта в соотношении 1:1:2.

Майоран.

Успокаивает нервную систему. Уменьшает тревогу и стресс. Проясняет разум и способствует решению проблем. Хорош для гиперактивных людей. Очень эффективен при мышечных и ревматических болях. Хорошо рассасывает синяки.

Ванна для облегчения менструальных болей: на ванну добавить 3-4 капли майорана и по 2-3 капли шалфея и ромашки.

Мелисса.

При эмоциональном напряжении оказывает успокаивающее действие и поднимает настроение. Хорошее успокоительное средство. Также противовоспалительное средство. Хороша для женской репродуктивной системы.

Расслабляющая и успокаивающая ванна: на ванну по 2-3 капли мелиссы, ромашки и шалфея.

Можжевельник.

Оказывает общестимулирующее действие. Известен своей способностью выводить токсины. Помогает снять отечность. Хороший антисептик.

Массаж живота с целью выведения токсинов после употребления алкоголя или жирной пищи: на 10 мл масла-основы добавить 2-3 капли грейпфрута и по 1-2 капле можжевельника и фенхеля.

Мята перечная.

Хорошее средство от простуды и при заболеваниях верхних дыхательных путей, а также и при любых типах проблем желудочно-кишечного тракта. Анальгетик.

Ароматизирующая смесь при респираторной инфекции: в равных соотношениях мята, сосна и эвкалипт.

Нероли.

Как природный транквилизатор, снимает напряжение и успокаивает нервную систему. Стимулирует кровообращение.

Расслабляющая и успокаивающая ванна: на ванну по 2-3 капли мелиссы, ромашки и нероли.

Ниаули.

Укрепляет иммунную систему. Великолепный антисептик, антибактериальное и противогрибковое средство. По своим свойствам может заменять эфирное масло чайного дерева, обладая более приятным сладковатым ароматом.

При молочнице или цистите попринимайте ванну с добавлением 4-6 капель ниаули или чайного дерева.

Ромашка.

Успокаивает нервную систему и снимает раздражительность. Облегчает головную боль. Успокаивающе действует при проблемах желудочно-кишечного тракта. Антисептик.

При невралгии сделайте массаж в области боли и защемленного нерва: на 10 мл масла-основы добавить по 2-3 капли ромашки, герани и мяты перечной.

Чайное дерево.

Наиболее сильный антисептик, антибактериальное и противогрибковое средство. Рекомендуется при ранках и ожогах, укусах насекомых и грибковых инфекциях.

При грибке стопы добавьте в ванночку для ног 4-5 капель чайного дерева или ниаули.

Эвкалипт.

Великолепное противовирусное средство. Оказывает жаропонижающее действие. Помогает также при инфекционных заболеваниях.

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Валентина Соломатина