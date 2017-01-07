Женский интернет-журнал

-
-
Профитроли — заварные пирожные Мой дом
Французское слово profitrole обозначает выгоду, ценность, удачное приобретение. Возможно, из-за того, что из небольшого количества продуктов можно испечь целую гору красивых круглых пирожных, а может быть, потому, что всегда приятно получить в подарок такое милое вкусное угощение.
-
-
-
-
-
-
Лечение подсолнечными семечками Моя семья
Зная о полезных свойствах семечек подсолнуха, не стоит думать, что это баловство или развлечение. Специалисты и диетологи, сторонники здорового образа жизни, часто рекомендуют употреблять семечки для профилактики самых разных заболеваний, и даже в качестве лечебного средства.
|статьи
|все