Женский интернет-журнал

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Аджика — ценное блюдо для здоровья человека Мой дом
Удивительно: такая жгуче-острая приправа, как аджика, способна предупреждать возникновение многих заболеваний ЖКТ, в том числе и язвы желудка. Кроме того, польза аджики заключается в улучшении обмена веществ, нормализации пищеварения и работы кровеносной системы.
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Почему важно знать, как наносить крем ? Моя семья
Неаккуратные или торопливые движения во время нанесения косметического средства растягивают кожу, что в последствии приводит к дряблости и образованию морщин на лице и области шеи. Именно поэтому, дорогие девушки, любите свою кожу и относитесь к ней бережно...
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Крахмал: знакомый незнакомец Моя семья
У любой хозяйки на кухне наверняка есть пакетик с картофельным крахмалом. Правда, стоит он чаще всего в самом дальнем углу - крахмал не так популярен, как, например, мука, и используется гораздо реже. А между тем, крахмал весьма полезный продукт, но незаслуженно забытый.
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