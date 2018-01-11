Семейное насилие: Жертва всегда найдет тирана

"Мой дом — моя крепость" — знакомая фраза для многих. Но, к сожалению, далеко не каждый может с уверенностью считать свой дом крепостью, а своих родных и близких — гарантами собственной безопасности. Тирания в семье, в близких отношениях — это далеко не редкость. Причем жертва и агрессор имеют, как правило, четкие психологические портреты.

С 2009 года в интернете работает форум онлайновой помощи людям, оказавшимся в ужасе домашнего насилия. С тех пор на форум поступило много писем и запросов. И всем обратившимся психологи оказали информативную и психологическую помощь.

Запросы о насилии в семье коснулись всех слоев в семейной иерархии: детей, жен, матерей, сестер, мужей. Так начинались некоторые из обращений форумчан: "У нас в семье совсем пропало уважение. Муж очень часто ругает меня, причем по поводу и без. Да и повод может быть абсолютно мизерным. А на меня выливаются потоки бранных слов, жестоких и обидных. Все это сопровождается угрозами развода, его ухода и необщения с таким монстром, как я…".

"Здравствуйте. Кратко, наверное, мою историю и не изложишь, потому что в браке мы уже 17 лет. Женились по большой любви, надышаться не могли друг другом…. Первое оскорбление в свой адрес я услышала, когда ребенку было 1,5 месяца…до сих пор наворачиваются слезы от того, что меня муж назвал "мразь". Всегда казалось, что это не повторится, но все повторялось с большей изощренностью".

"Вот у меня брат тиран, я с ним общаюсь, так как не общаться с братом неприлично — родной человек…"

"Здравствуйте! Я долго не решалась написать, но сегодня все, сама не разберусь! У меня очень плохие отношения с матерью…"

"Долго я не решалась написать вам сообщение, поскольку очень стыжусь того, что попала с такую ситуацию. Мой муж тиран, он третирует и меня и нашу дочку, которой всего 3 года и 8 месяцев…"

"Жестокость и Любовь… Все сломано, выжжено, сердце — уголек, душа — кровавое месиво… Ты создал в моей душе прекрасный розарий, а потом безжалостно ездил по нему взад-вперед на бульдозере. Так что не осталось даже на гербарий… И от этого еще больнее… Боль… боль… боль… боль… Господи, если ты есть, сделай так, чтобы утром следующего дня я не проснулась!"

Итак, что же такое домашнее насилие? Это — ставшие привычными в семье физические, словесные, моральные и экономические оскорбления и принуждения с целью запугивания и получения власти одних членов семьи над другими. Постоянные оскорбления и унижение достоинства, запрет на работу, учебу, на встречи с друзьями и даже родственниками, жесткое ограничение в финансах и требование детальной отчетности — нередко при запрете зарабатывать самостоятельно.

Увы, домашнее насилие существует во всех без исключения социальных группах, с ним сталкиваются вне зависимости от уровня доходов, образования и положения в обществе. Зачастую "жертвенную миссию" женщине навязывают укоренившиеся общественные порочные стереотипы: "муж — главный кормилец в семье", "жена обязана удовлетворять все сексуальные потребности мужа", "если муж бьет жену — это дела семейные", "женщина сама должна подумать, в чем ее вина", "женщина полноценна только тогда, когда замужем", "детям нужен отец — неважно какой" и т. д.

Каков же психологический портрет жертвы домашнего насилия? Это — низкая самооценка, повышенная тревожность и внушаемость, неуверенность в себе. У взрослых жертв наблюдается оправдание действий обидчика ("жертва всегда сама виновата"), гипертрофированное чувство вины, подавленное чувство гнева, уверенность в том, что никто не может реально помочь.

У женщин — приниженное понимание роли женщины в обществе и в семье. Взрослая жертва боится огласки, изменения социального положения, осуждения ("сама виновата", "заработала") или чрезмерно болезненно воспринимаемого сочувствия окружающих. Боится нестабильности жизни в случае ухода из семьи: зачастую именно отсутствие жилья и средств к существованию вынуждает жертв терпеть насилие на протяжении долгих лет.

А что представляют из себя типичные "агрессоры"? Это люди, которые, как правило, и сами подвергались насилию в детстве; они обладают низкой самооценкой, обвиняют других в действиях, которые совершают сами (к примеру, неверные мужья приписывают жене постоянные измены — или наоборот). Часто они хорошо понимают, по отношению к кому можно и к кому нельзя проявлять агрессию.

"Домашние насильники", как правило, в обществе на хорошем счету, если это мужчина — он традиционен во взглядах на семью и ведущую роль в ней мужчины. Агрессор после совершения насилия нередко "подкупает" жертву: активно просит прощения, "заглаживает" свою вину доступными ему способами: обещаниями и уверениями, сексом, подарками, "послаблениями режима", что в результате лишь дает новые поводы для вспышек агрессии.

Очень существенным фактором для манипуляции являются дети. Часто агрессор, особенно обладающий властью и деньгами, может играть этой картой — "детей не увидишь". Семейное насилие — это часть простого, предсказуемого цикла. Цикл начинается с ощущения в семье напряженности. В этот период жертва часто чувствует, что как будто ходит по лезвию бритвы или живет на вулкане, ощущает подавленность и беспокойство.

Общение сведено к минимуму. Затем происходит "взрыв". В этот период характерны драка, побои, скандалы, постоянная критика, требовательность со стороны агрессора. Жертва испытывает страх, иногда даже ужас. Насильник угрожает расправой, если жертва пожалуется кому-нибудь.

Фаза примирения. Агрессор может извиняться и обещать, что это никогда не повторится. Это дает жертве напрасную надежду на изменение ситуации. Насильник может внушать вам, что это именно вы стали причиной его агрессивного поведения. Это ложь. Вы никогда не несете ответственность за поведение другого человека. Это никогда не является вашей виной. Наоборот: это преступление, совершаемое против вас. Цикл насилия совершается снова и снова. Период цикла уменьшается со временем. Т. е цикл завершается все быстрее и быстрее, а насилие становится все жестче и опасней.

Попробуй честно ответить на поставленные ниже вопросы.

Вы подвергаетесь домашнему насилию, если:

● Вы подвергаетесь унижению в присутствии друзей или своей семьи;

● Партнер постоянно критикует за внешний вид, приготовление пищи, поведение и т. д.;

● Вас лишают пищи, денег, сна;

● Партнер намеренно повреждает предметы быта, уничтожает ваши личные вещи и предметы, которые вам дороги;

● Партнер применяет физическую силу, толкает, бьет, душит и. т.п

● Вас подвергают домашнему аресту;

● Партнер запрещает вас видеться с друзьями или родственниками, контролирует, как и где вы проводите время;

● Вас подвергают эмоциональному давлению;

● Партнер оказывает психологическое давление, угрожает вам;

● Партнер заставляет вас вступать в интимные отношения против воли или в неприемлемой для вас форме;

● Партнер полностью контролирует ваши доходы и расходы;

● Партнер шантажирует разрывом отношений, если вы не выполняете его условия: например, родить ребенка или, наоборот, сделать аборт;

● Партнер угрожает отобрать у вас детей;

● Партнер угрожает лишить совместно нажитого имущества, выгнать из квартиры.

Осознать проблему — значит сделать первый шаг к ее решению!

Маркеры здоровых отношений:

● ты рядом с человеком, а не "в нём" или "вместо него"

● вы ссоритесь, миритесь, злитесь друг на друга, говорите о чувствах, молчите о них — и ничего из этого не мешает вам продолжать оставаться рядом друг с другом

● рядом с этим человеком ты узнаешь много для себя нового из того, что меняет твои взгляды здесь и сейчас, твоя картина мира дополняется

● вам интересно, банально интересно друг с другом

● вы испытываете чувство удовольствия — чаще или реже в какие-то моменты, но оно явно присутствует

● вы делаете шаги навстречу друг другу, умея уступать партнеру в какие-то моменты и это для вас не жертва, а добровольное решение и знак того, что для вас эти отношения важны

● вы хотя бы раз видели другого уязвимым, слабым, "плохим" и это не стало для вас поводом для манипуляций

● инициатива общения распределена между вами двумя, нет "преследователя" и "убегающего"

● вы уважаете точку зрения вашего партнера, даже если с ней не согласны

● вас влечет друг к другу — вы вместе потому, что оба этого хотите

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Людмила Овсяник