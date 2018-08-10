Заводить ли второго ребенка: Мал, мала и еще меньше

Многие женщины хотят иметь не меньше двоих детей, но не знают, как лучше запланировать рождение второго ребенка, чтобы избежать ревности между старшим и младшим, психологических проблем внутри семьи. Какой же должна быть оптимальная разница в возрасте между детьми, чтобы и детям, и родителям было легко и комфортно существовать?

Погодки

Сложно для родителей: женщина еще не успела восстановиться после первых родов, ведь беременность, роды и кормление грудью - нелегкая нагрузка для организма. Помимо этого растить одновременно двух малышей непросто - оба потребуют постоянного внимания, больших физических и эмоциональных затрат.

И актуальная тема в период кризиса - нелегко финансово. Хорошо для детей: при столь малой разнице в возрасте дети, скорее всего, будут закадычными друзьями. Их интересы пересекаются: они могут играть одними игрушками, иметь общих друзей и гулять на одной площадке. Конечно, они будут ссориться и даже драться, но у погодок, как правило, нет чувства соперничества за родительское внимание и любовь.

Старший ребенок еще не осознает, что все мамино внимание может принадлежать только ему. Часто он даже не помнит то время, когда братика или сестрички не было на свете, и он был единственным. Кроме того, на определенных этапах (в так называемом «переходном возрасте») минимальная возрастная разница может сыграть положительную роль в отношениях детей: они по мере возникновения тех или иных возрастных проблем будут решать их вместе.

Наилучшая тактика поведения: время само расставит все по местам.

Пережив самые сложные первые 1,5-2 года, вы почувствуете, что трудности отступают, а плюсов становится все больше.

Спустя 3-4 года

Легко для родителей: разница в 3-4 года приветствуется медицинскими нормами, так как за этот период женщина успевает восстановиться после первых родов. Помимо этого обычно затягиваются прорехи в семейном бюджете, вызванные расходами на рождение первенца, а супруги привыкают к новым отношениям.

Непросто для детей: в 3-4 года ребенок как раз начинает многое понимать, он вступает в очередной возрастной кризис. В этом возрасте ребенок стремится к общению, которое дает ему возможность познавать, ему хочется общаться с ровесниками и даже более старшими детьми, а главное - со взрослыми, а родители заняты заботами о крошке и отмахиваются от бесконечных вопросов и просьб старшего ребенка.

Наилучшая тактика поведения: ухаживая за маленьким, привлекать старшего к выполнению посильных задач, обращать его внимание на беспомощность малыша. У старшего можно развивать бережное отношение к младшему, подчеркивая нужность его участия. У 3-4-летнего малыша появляется гордость, удовлетворение оттого, что он помог маме, что она его хвалит, любит, нуждается в его помощи, называет его большим.

5-7 лет

Для родителей: с одной стороны, налицо все плюсы, перечисленные для разницы более 3 лет. С другой стороны, многим семейным парам, уже пережившим сложный период раннего младенчества со старшим ребенком, тяжело начинать все снова. Хорошо для детей: если старшему ребенку 5-7 лет, то эмоциональный стресс от рождения малыша практически отсутствует.

В этом возрасте у детей появляется желание заботиться о ком-то, и они часто сами просят у родителей подарить им брата или сестренку. Наилучшая тактика поведения: очень важно, чтобы старшая дочь получала достаточно внимания от отца после рождения второго ребёнка (особенно если папа очень ждёт сына), а мама разрешала ей помогать ей в уходе за маленьким - это поможет формированию ее собственного материнского чувства. Мальчику же очень полезно взять на себя роль защитника.

Более 7 лет При большой разнице в возрасте с равной вероятностью случается и мирное сосуществование детей, и конфликтное. Конфликтные отношения вызываются обычно нарушением равновесного отношения родителей к детям. Принято считать, что первый ребенок страдает в большей степени, ведь это он чего-то лишился с появлением брата или сестры, но, как правило, проблем возникает больше со вторым ребенком. Некоторые родители, обнаружив какие-то недостатки в первом ребенке, стараются посвятить больше времени и внимания недопущению подобных изъянов во втором.

Или другая ситуация, когда родители понимают, что больше детей не появится в семье, и долго сохраняют за вторым ребенком звание «маленького, слабенького». Такое положение отрицательно сказывается и на старшем ребенке, и на младшем. Поэтому главное правило: равные права и обязанности обоих детей.

По данным опроса: Какая разница в возрасте детей лучше всего для самих детей?

маленькая разница (меньше полутора лет) - 13%

Средняя разница(от полутора до 3 лет) - 75%

Большая разница (4 года и более) - 8%

Разница не имеет значения - 5%

Какая разница в возрасте детей лучше всего для родителей?

маленькая разница (меньше полутора лет) - 6%

Средняя разница(от полутора до 3 лет) - 63%

Большая разница (4 года и более) - 27%

Разница не имеет значения - 4%

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Зоя Максимова