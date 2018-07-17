Необычное имя становится проклятьем

Порой родители выбирают для детей оригинальные и необычные имена, надеясь, что это принесет их чаду счастье и успех. Однако психологи делать этого не советуют, так как, по их наблюдениям, нестандартное имя часто способствует появлению комплексов, которые могут отрицательно повлиять на жизнь человека не только в детстве, но и в зрелости.

Так, после Октябрьской революции в нашей стране возникла мода на "искусственные" имена — Октябрина, Ноябрина, Ленина, Сталина, Стален ("Сталин и Ленин"), Марклен ("помесь" Маркса и Ленина), Энгельмарк ("Энгельс и Маркс"), Вилен (от "Владимир Ильич Ленин"), Ким и Коминелла (от "Коммунистический интернационал")… Но если отдельные "синтетические" имена еще более-менее благозвучны, то как должны были чувствовать себя детишки, которых назвали Революция, Электрификация или Даздраперма ("Да здравствует первое мая")? При этом в сочетании с фамилиями Иванов, Петров, Сидорова, Кузнецова или Смирнова?

Выходили из ситуации по-разному — представлялись сокращенными или "домашними" именами, придумывали себе другие имена, лишь отдаленно напоминающие те, что стояли в метриках. Иногда знакомые лишь через много лет с удивлением узнавали, что в официальных документах у человека стоит совсем другое имя… Были и такие, кто при первом удобном случае сменил имя в паспорте.

В начале 90-х пришла мода называть детей по именам приглянувшихся героев обожаемых многими сериалов. Так в России появились Хосе, Луисы, Изауры, Марианны, Даниэлы, Майклы, Джулии, Роберты… Но чаще все-таки имена давали не в честь телеперсонажей, а просто на западный манер — Мишель, Кристина, Луиза, Жан, Алекс, Гарри, Катрин… А в начале 2000-х наметилась новая тенденция, связанная с возвращением к "истокам": детям стали давать старинные русские или славянские имена — Святослав, Яросвет, Яромир, Макар, Потап, Прохор, Мирон, Егор, Степан, Софья, Прасковья, Евдокия, Марфа, Агриппина, Агафья… Чаще всего при выборе имени руководствовались святцами.

Постепенно и эта мода ушла. Сотрудники российских ЗАГСов утверждают, что им не так уж редко приходится регистрировать и вовсе экзотичные имена. В современных архивах можно найти копии свидетельств о рождении Дульсинеи, Виринеи, Светоча, Князя, Америки, Легенды, Дельфина, Вишни, Радуги, Изумруда, Яхонта и Аметиста… Закон по поводу того, какие имена можно, а какие нельзя давать, четко не прописан, и этой "лазейкой" активно пользуются родители, желающие сделать своего ребенка уникальным благодаря имени.

Что же ждет в дальнейшем носителя необычного имени? К сожалению, в детском коллективе такого ребенка часто дразнят, особенно если имя у него сложное для произношения или неблагозвучное. Сверстники изо всех сил состязаются в придумывании не слишком лестных эпитетов, созвучных имени несчастного, всячески обзывают его, не принимают в игры… Понятно, что у обладателя "неудачного" имени это вызывает сильный стресс. В итоге он может оказаться изгоем и остаться без друзей. Психологическая травма, полученная в детстве, может быть такой сильной, что ребенок начинает стесняться своего имени и, даже став взрослым, с трудом строит отношения с другими людьми. Как показывает статистика, 78 процентов обладателей редких имен страдали из-за них в детстве, а 22 процента, когда выросли, захотели официально сменить имя. Крайне редко судьба таких детей складывается гладко и счастливо. При этом они склонны винить в своих несчастьях именно данное родителями имя…

Не стоит экспериментировать с именами при оформлении свидетельства о рождении, предупреждают российские психологи. Ваше стремление к уникальности может в будущем привести к проблемам сына или дочери во взаимоотношениях с окружающими. В результате они не смогут построить семью, сделать карьеру… Конечно, не обязательно случится именно так, но шансы на это достаточно велики.

Если уж вы не желаете, чтобы ваш ребенок походил на других, выберите достаточно благозвучное имя, которое встречается не слишком часто — Георгий, Денис, Петр, Павел, Виталий, Борис, Игорь, Полина, Алина, Алла, Жанна, Маргарита, Елизавета, Майя, Вера, Любовь, Виктория… Такое имя вряд ли вызовет желание постоянно дразниться и не помешает дальнейшей жизни.

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Дарья Любимская