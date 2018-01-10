Цветомедитация: Лечение красным цветом

Нарушения психической гар­монии могут быть вызваны как недостатком, так и избытком тех или иных эмоций. Описание некоторых форм проявления подобной психической несбалансированности поможет вам вы­брать необходимый цвет.

Красный цвет

Этот цвет относится к теплым и является выражением жиз­ненной силы, поэтому на психическом уровне он оказывает стимулирующее действие на активность человека.

Кроме того, он благотворно влияет при ослабленной кри­тичности и недостатке внутренней энергии, что может про­явиться в виде чрезмерных забот, сомнений и страхов.

Красный цвет служит катализатором изменений в сознании и усиливает различные проявления любви, а также ту силу, которая превращает ее в духовные качества. Через медитатив­ную связь с телом мы осознаем, что представляем собой духов­ные существа в материальной оболочке.

При работе с красным цветом следует обратить внимание на то, чтобы полученный энергетический заряд использовался конструктивно и не привел к возникновению чувства беспокойства и нервной напряженности. В случае появления подобных симптомов используйте для медитации более мягкий красно-розовый цвет.

Как следует использовать красный цвет?

Если вы ощущаете, что вам недостает жизненной энергии, сил, радости, воодушевления, оптимизма и уверенности в себе.

Если вас не оставляет в покое чувство безнадежности.

Если вас часто мучают воспоминания.

Если вы подвержены резким переменам настроения.

В результате использования красного цвета:

ваше тело наполнится силой,

появится и укрепится чувство оптимизма,

усилятся творческие способности, исчезнут неуверенность и сомнения.

Медитация "Изначальная жизненная сила"

После предварительной подготовки переходите к непосред­ственной медитации с красным цветом, который является вы­ражением энергии в чистом виде.

Закройте глаза и представьте себе огонь, который бушует у вас под ногами и, проходя через стопы, медленно поднимается вверх по телу, заполняя своим красным цветом все органы.

Вот он достиг сердца, и в нем появилась непреодолимая тяга к активности, стремление помочь другим людям.

Почувствуйте, как это ощущение распространяется на вол­нах созидательной энергии по всему вашему телу и вызывает в сознании чувство бесстрашия.

Красный цвет поднимается выше, к голове, и оттуда устрем­ляется через внешние контуры физического тела в вашу ауру.

Теперь вы полностью слились с красным цветом и чувствуе­те, как он наполняет вас энергией, силой, стремлением к жизни. Идентифицируйте себя с теми положительными качествами, которые рождает в вас красный цвет, и окончательно убедитесь, что с этого момента во всех ваших делах вас будет сопровождать непоколебимое чувство доверия, вдохновения и одновременно самообладания.

Постарайтесь еще на некоторое время задержаться в этих волнах красного цвета, а затем поблагодарите тот внутренний Источник, который подарил вам это ощущение.

Теперь постепенно возвращайтесь к своему обычному состо­янию. Осознайте свое тело, окружающее пространство, откройте глаза. Вы чувствуете в себе энергию красного цвета и нахо­дитесь в состоянии гармонии с жизнью.

Символическими образами красного цвета являются огонь и кровь. Энергия красного цвета помогает формировать тело поддерживает его существование, повышает внутренние ресур­сы организма, наполняет его тягой к жизни. Благодаря стиму­лирующему действию красный цвет рекомендуется использо­вать в лечебных медитациях при болезнях, возникающих на фоне общего физического истощения и ослабленного иммунитета.

Корреспондирующие органы:

сердце,

артерии и вены,

печень,

почки,

прямая кишка.

В лечебной медитации красный цвет:

оказывает стимулирующее действие на органы кровообращения,

повышает содержание гемоглобина в крови и тем самым препятствует возникновению анемии,

способствует выделению тепла,

регулирует деятельность печени и почек,

способствует мышечному расслаблению,

помогает при нарушениях менструального цикла и стимулирует сексуальную активность.

Однако медитацию с красным цветом не следует проводить при повышенной температуре тела и наличии воспалительных процессов. Не рекомендуется также слишком долго медитиро­вать с красным цветом, так как это может привести к утомлению и нервному перенапряжению.

Медитация "Стимулирование организма и наполнение его живительными силами"

Настройтесь на медитацию в соответствии с рекомендациями вводного этапа, чтобы добиться состояния покоя и расслаб­ленности. Теперь сосредоточьтесь на красном цвете, ассоциировав его зрительно с цветом рубина.

Представьте, что эта световая энергия лежит у ваших ног в форме мягкого коврика и заполняет все вокруг своими свето­выми бликами. Глубоко вдохните и вместе со вдохом "втяните" подошвами ног красный цвет в себя.

Почувствуйте, как он медленно поднимается по вашим ногам, согревая и наполняя их жизнью. Когда энергия цвета достигнет коленей и затем бедер, вы почувствуете, что ваши ноги настолько наполнились силой, что вы готовы без устали шагать к любой цели.

Вновь глубоко вдохните и почувствуйте, как красный цвет поднимается в нижнюю часть живота, орошая живительной силой половые органы. Затем он попадает в почки, очищает их и стимулирует их работу. Красный цвет распространяется все дальше, наполняя теплом пищеварительные органы.

И вот красный цвет достиг уже вашего сердца, смешался с кровью и вместе с ней потек по сосудам, стимулируя кровообращение.

Животворная сила красного цвета распространилась теперь по всему вашему телу. Вы чувствуете себя легче и в то же самое время сильнее, активнее и моложе. Все ваше тело излучает эту энергию; побудьте еще несколько минут в этом состоянии.

Прислушайтесь к себе и попытайтесь определить, какие части вашего организма еще не обогатились энергией. Направь­те туда тепло красного цвета и почувствуйте, как все клетки вашего организма наполняются новой силой.

Теперь мысленно поблагодарите сначала красный цвет за его живительную силу, а затем и внутренний источник, подарив­ший вам это ощущение.

Как только вы почувствуете, что пора прервать медитацию, медленно вернитесь в обычное состояние. Прислушайтесь к своему дыханию, охватите взором окружающие вас предметы. Насладитесь ощущением гармонии с самим собой и с окружа­ющим вас миром. Если вы в дальнейшем регулярно будете вызывать в памяти ощущение энергии и тепла красного, действие этого цвета будет таким же эффективным.

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Людмила Овсяник