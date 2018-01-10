Неча на работу пенять, коли дома отдыха нет

Cогласно многолетнему исследованию ученых из Университета Огайо, женщины, которые работают слишком много, рискуют заработать себе серьезные болячки и даже инвалидность. Но так ли уже виновата именно работа? Может быть, это все-таки наше неумение отдыхать после нее, занимаясь не всегда критически важными домашними делами?

Итак, что значит "работать много"? "Много", по мнению американских исследователей, — это продолжительность рабочей недели свыше 40 часов. А если дама работает свыше 60 часов за этот период, то вероятность развития у нее сердечно-сосудистых заболеваний, артрита, диабета и рака возрастает втрое.

Что ж, с одной стороны, можно (и вполне уместно) посетовать на то, что революционные изменения общественного уклада, начавшиеся с эпохой индустриализации, не прошли для "прекрасного пола" даром. Бурный рост производства, потребовавший вовлечения туда, кроме мужчин, еще и женщин, значительно повысил их нагрузку, которая может серьезно "аукнуться" и на проблемах со здоровьем.

С другой стороны, все же надо учесть и то, что научно-технический прогресс, оторвав подавляющее большинство прекрасных созданий от дома-семьи на львиную долю их времени, предоставил им и немало, так сказать, "компенсаций", главная из которых — это, конечно, резкое снижение количества имеющихся детей (обычно около одного-двух, вместо прежних порой 10-15). Да и тех на период работы мамы можно если не оставить с бабушкой, то определить в детский сад или школьную группу продленного дня.

Тем не менее, все равно рабочий день современной женщины только пребыванием на официальной работе не исчерпывается. Последняя — это как видимая часть айсберга, немалая часть которого находится под водой. Вот так и дамы — даже после вроде бы идеальной продолжительности работы уходят "пахать" еще и на "домашнем фронте". Сколько же именно? Согласно одному из исследований, обнародованном в прошлом году, около 26 часов в неделю!

Понятно, что если приплюсовать эти 26 часов к 60-ти "запредельным", по американским данным, то общая продолжительность "смены" составит 86 часов. И даже если поделить ее не на пять привычных рабочих дней, а на все семь (на выходных-то многие все равно занимаются домашними делами) — все равно чуть больше 12 часов в сутки. А если все же посвящать субботу-воскресенье отдыху, то целых 17 часов! При том, что ежесуточно спать надо хотя бы восемь часов. А еще есть, умываться, добираться до службы… Что в 24 часа никак не вкладывается. Почти что в духе шутливо-героической фразы из советских кинофильмов: "У меня в сутках — 25 часов. — А как это? — А я встаю на час раньше".

Только ведь в советское время, несмотря на дежурные "наезды" либеральных критиков о том, что, дескать, это именно при СССР "несчастных женщин заставили работать", подобные фразы вкладывались обычно в уста разных там передовиков производства, директоров крупных предприятий, ученых, "горящих на работе". А их жены, что в кино, что в жизни, обычно имели куда больше времени после работы и на домашние дела, и на отдых…

Тем не менее, факт остается фактом — домашняя работа часто является для дам даже более тяжелой, чем та, за которую платят зарплату. Особенно в сельской местности — с ее огородами, домашней живностью и т. д. Одна моя знакомая медсестра, проживающая в небольшом райцентре, уже много лет работает в регистратуре местной поликлиники. Вроде и зарплата там небольшая, и пенсия по "выслуге" у нее есть, и муж зарабатывает в несколько раз больше, на жизнь хватает…Но только когда у нее начинается якобы "отпуск" — дозвониться по телефону становится почти невозможным. Посадка-прополка у себя-мамы-сестры, уборка дома, двора, еще куча других проблем. И это все притом, что взрослая дочь уже работает за несколько сот километров от отчего дома, воспитывать ее не надо.

Зато когда моя знакомая возвращается на работу, она буквально там расцветает. Конечно, с утра, пока идет наплыв больных, приходится побегать. Зато с обеда — тишь да гладь, мелочь небольшую сделать, и можно чаек попивать, с подругами за жизнь полялякать. В общем, наслаждаться привычными женскими радостями жизни, на которые у нее хронически не хватает времени ни на выходных, ни даже во время отпуска.

Как же выйти из вышеописанного "замкнутого круга" — сочетания "рабочих" и "домашних" нагрузок? Конечно, возможность, лежащая "на поверхности", — это "припахать" к последним и мужчин. Ведь, согласно вышеупомянутому исследованию, если дамы тратят на дом 26 часов в неделю, то мужики всего 26 минут! То есть, ровно в 60 раз меньше.

Понятно, что полежать с пивком перед телевизором приятнее, чем самому убирать или готовить. Но все же в приобщении "второй половинки" к домашнему труду тоже желательно не переусердствовать. Потому как социальные роли "добытчик" и "хранительница домашнего очага" сложились на протяжении десятков тысяч лет и ломать их, даже ради вроде бы однозначно благого дела, во всяком случае радикально, наверное, не стоит. Это ведь тоже будет "насилием над природой" не меньшим, чем заставлять женщин пахать две смены, на работе и дома.

Тем более, что для облегчения домашней нагрузки для жены и мамы тоже существует немало других возможностей. Самая первая — уяснить, что, как часто говорит другая моя знакомая: "Всех денег не заработаешь". Оно-то, конечно, современная либеральная мысль именует спокойное отношение к запредельному добыванию материальных благ презрительным словечком "дауншифтерство", но даром, что ли, даже на "родине либералов", в США, таких людей, по опросам, уже около трети?

Во-вторых, надо бы подумать: а так ли уж нужна абсолютно вся работа по дому, которая обычно делается женщинами. Например, большинство моих знакомых встают в пять-шесть утра, чтобы успеть приготовить ребенку свеженький супчик перед уходом в школу. Но я вот вспоминаю собственное детство, когда мне, полусонному, не то, что мамин суп, а даже признанные деликатесы в рот не лезли из-за отсутствия аппетита. Зато в школе, урока так после второго-третьего, когда сонливость проходила, а аппетит появлялся, и общепитовская котлетка уплеталась за обе щеки. Так, может быть, и моей маме тогда стоило поспать на часик-другой дольше, поставив передо мной утром что-нибудь попроще, ну, например, чай с творогом и ложкой варенья (до сих пор мое любимое блюдо), а готовку супа оставить на обед-ужин, в более удобное для нее время?

А регулярные глажки постельного белья, до сих пор практикуемые в семьях на постсоветском пространстве? Помнится, еще в старые времена приходилось читать впечатления зарубежных корреспондентов о советских отелях: "А, СССР — это там, где до сих пор гладят простыни и наволочки?" Не открою секрет, если скажу: неглаженное белье куда лучше впитывает пот спящего человека (для чего, собственно, оно и используется). Потому-то всякие там "пятизвездочные" стелят своим постояльцам кровати исключительно неглаженным бельем, не от бедности, а в силу трезвого расчета. Но вот красота белья без единой складочки — это, как говорится, от лукавого. В чем явно есть и доля истины — только "нечистая сила" смогла бы додуматься до такого изощренного коварства: чтобы после изобретения стиральных машин-автоматов, могущих почти полностью освободить хозяек от хлопот их предшественниц прошлых веков, все-таки найти им повод для "убивания времени" на никому не нужную глажку, вместо возможности хорошо отдохнуть.

В общем, дорогие дамы, помните, что ваше здоровье еще нужнее и вам, и вашим мужьям и детям, чем даже самые приятные и нужные услуги, которые вы им оказываете работой по дому. Если это получается гармонично согласовывать — очень хорошо. Но если выходит, как в исследовании ученых из Университета Огайо: двухсменная работа, не оставляющая времени даже на сон, — лучше задуматься и сделать соответствующие выводы по оптимизации своего режима дня.

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Юрий Носовский