Диеты делают нас несчастными

Многие видят в похудании панацею от всех проблем. Им кажется, что стоит сбросить пяток-другой килограммов, и, как по мановению палочки, сразу наладятся карьера и личная жизнь… Но на деле постройневшая талия не всегда делает нас счастливыми, утверждают эксперты из Университетского колледжа Лондона, проводившие исследование на данную тему.

В исследовании приняли участие около двух тысяч представителей обоего пола в возрасте от 50 лет, страдавшие лишним весом или ожирением. Перед экспериментом всех добровольцев взвесили и задали им ряд вопросов. В частности, их спросили, как часто они испытывают апатию, грусть и одиночество.

Четыре года спустя процедуру взвешивания и опроса повторили. За это время у 14 процентов испытуемых вес упал как минимум на пять процентов в результате того, что они сидели на диетах. Хотя при этом они перестали испытывать проблемы с давлением и в их организме сократился уровень вредных жиров, оказалось, что все похудевшие примерно вдвое чаще испытывали приступы плохого настроения, чем те, чей вес за этот срок не уменьшился или даже вырос. А 78 процентов похудевших участников были более склонны к депрессии, чем те, кто не пытался худеть.

Причины этого могут быть не так очевидны, как кажется на первый взгляд. Обычно настроение индивида, сидящего на диете, ухудшается из-за того, что он не может позволить себе есть пищу, которую хотел бы… Так, мы нередко ощущаем себя счастливыми, съев кусок торта или шоколадку. Но если вы сидите на диете, то вы ни в коем случае не должны этого есть, по крайней мере, регулярно… Поэтому, даже если у нас хватает сил отказаться от пирожного или шоколада, радости нам это не приносит. И психологический дискомфорт, связанный с постоянным отказом от того, что так радовало нас ранее, может быть чреват перманентными спадами настроения и депрессией…

Но причины для депрессии могут быть и другими. Скажем, мужчина считал, что вся его проблема в весе, и стоит сбросить лишние килограммы, как он станет популярным среди коллег и получит повышение по службе… Но когда это наконец случилось, сослуживцы не стали относиться к нему лучше и никакого повышения он не получил… Или женщина мечтала, что вот похудеет и на нее станут обращать внимание желанные для нее представители противоположного пола… Но вот талия и бедра стали стройными, а "прекрасный принц" так и не нашелся… Проблема явно заключалась в чем-то другом, а не в массе тела. Принесено столько жертв, затрачено столько усилий, а результат не достигнут! Ясно, что хорошего настроения это не прибавляет. Возможно, дело в каких-то психологических сложностях, в том, что человек неправильно себя ведет или не умеет себя преподносить… Ведь людям, которые это умеют, вовсе не требуется худеть, чтобы добиться своего…

А вот анорексия, как ни странно, напротив, приносит людям положительные эмоции. Как известно, этим термином называют почти полный отказ от пищи, приводящий к сильному истощению. Чаще всего, по статистике, анорексией страдают молодые девушки в возрасте от 15 до 24 лет, причем порой такое пищевое поведение чревато летальным исходом… Впрочем, в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Clinical Psychological Science, приняли участие 118 взрослых дам от 18 до 58 лет.

Исследователи обнаружили, что женщины, в результате постоянных отказов от еды, приема слабительных препаратов, вызывания рвоты и изнурительных физических упражнений превратившиеся буквально в "скелеты", в целом испытывали радость и удовлетворение от потери веса. Почему же у них не было депрессии?

Причины, которые заставляют людей садиться на диету и которые приводят к анорексии, практически одни и те же, говорят психологи. Это одиночество, заниженная самооценка и другие эмоциональные проблемы. Но анорексия сама по себе является патологическим состоянием и относится к классу неврозов. То есть, человек буквально зациклен на похудании, это превращается в цель и смысл всей его жизни… Тогда как для здоровых людей похудание — лишь средство, чтобы почувствовать себя лучше. Но разница в том, что анорексики действительно достигают состояния радости и счастья патологическим путем, а толстяки, которые просто придерживаются диет, ощущают, что совершают насилие над собой, и поэтому несчастны.

"Мы не хотим отбивать желание у тех, кто пытается сбросить вес, — комментирует исследователь Сара Джексон. — Но людям не стоит ждать, что потеря веса приведет к немедленному улучшению всех аспектов жизни".

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Дарья Любимская