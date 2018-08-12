Мужчины и женщины: кто кого переживет?

Все знают, что женщины живут дольше мужчин. До недавних пор этому не могли найти никакого приемлемого научного объяснения, списывая все на разницу в темпераменте. Но недавно журнал Current Biology обнародовал результаты исследования, которое свидетельствует, что виной всему мутации в митохондриях, более опасные для представителей сильного пола.

Долгое время довольно значительная разница в продолжительности жизни, наблюдающаяся даже в развитых странах с благоприятными условиями для родов и жизни в целом, объяснялась различиями в психологии. Изначально мальчиков рождается больше, чем девочек, но с годами их число значительно сокращается — вот и получается, что "на десять девчонок по статистике девять ребят". Это объясняли тем, что представители сильного пола гораздо чаще сталкиваются с опасными для жизни ситуациями: попадают в драки, связываются с криминалом, а также, в отличие от женщин, служат в армии… Кроме того, они менее осторожны и более любопытны, что тоже не способствует благополучному существованию.

Наконец, мужчины менее внимательно относятся к своему здоровью и нередко тянут до последнего, прежде чем обратиться к врачу. Они не любят соблюдать режим питания, не так внимательно следят за своим весом и чаще злоупотребляют алкоголем, курением и наркотиками.

Однако зарубежные исследователи считают, что есть и биологические причины "долгожительства" женщин. Они установили, что митохондрии живой клетки, ответственные за превращение еды в энергию и обладающие собственным аппаратом ДНК, наследуемым по женской линии, способны мутировать, но в организме женщин эта мутация с поколениями исчезает, а в мужском — обладает тенденцией сохраняться. Это показало изучение мушек-дрозофил, у которых самки тоже живут дольше самцов. А гены дрозофил очень похожи на человеческие…

Кстати, среди людей, перешагнувших 100-летний возрастной рубеж, на одного мужчину приходится целых девять женщин. Это ли не лучшее доказательство!

Между тем, женщины не во всех ситуациях имеют больше шансов на выживание, чем мужчины. В экстремальных ситуациях — например, при катастрофах и стихийных бедствиях — преимущество при спасении отдается женщинам и детям, но на деле выходит по-другому. Как показывают данные о 18 морских кораблекрушениях за последние три столетия, мужчины в них выживают в среднем в два раза чаще, чем женщины, а шансы на спасение детей составляют всего 15 процентов.

Исключением явился лишь случай с "Титаником", капитан которого распорядился предоставлять спасательные шлюпки прежде всего женщинам и детям. В этой катастрофе выжили 70 процентов женщин и только 20 процентов мужчин. Однако, как рассказывают очевидцы, членам экипажа пришлось взять в руки оружие, чтобы исполнить приказ капитана. Почему? Как вы уже догадались, в случае опасности и паники большинство людей действует по принципу "каждый за себя", и о джентльменском поведении со стороны сильного пола можно забыть. Благородство, когда речь заходит о жизни и смерти, проявляют единицы. А мужчины обычно сообразительнее женщин и быстрее смекают, что делать, чтобы спастись — не говоря уже о том, что они физически сильнее.

Так что все зависит от обстоятельств. Если в обычной ситуации вероятность выживания женщин выше, то в форс-мажорной расстановка сил может существенно поменяться. И биология с генетикой тут ни при чем.

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Дарья Любимская