Как сохранить брак? Неученые советы

Вот уже много десятилетий одним из самых любимых научно-популярных изданий для целых поколений и советских, и российских читателей является журнал "Наука и жизнь". Эти понятия в современной цивилизации обычно идут рядом, в "синергии" — изобретения ученых улучшают человеческую жизнь, а общество, соответственно, создает для научных коллективов все новые запросы.

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Но нередко случается и так, что наука начинает использоваться, мягко говоря, в далеких от сохранения жизни целях. Речь идет даже не об изобретении каких-либо особо убийственных видов оружия. В роли весьма эффективных "орудий смерти" могут выступать и, казалось бы, самые обычные, нейтральные научные публикации.

Вот, скажем, недавно ученые из американского Университета Буффало ознакомили аудиторию с открытием мирового значения! Оказывается, несчастливые отношения в браке могут неудачно сказаться на физическом и психическом здоровье и одиночество может быть гораздо полезнее в данном плане. Более того, чем дольше человек находится в неудачных отношениях, тем больший вред наносится его здоровью.

Вообще-то, больше всего такое "открытие" напоминает хрестоматийную остроту насчет "открытия Америки". То есть, презентацию под видом новизны чего-то давно известного. Ведь, как говорится, "и ежу понятно", что если между супругами будут постоянно наблюдаться ссоры, вызывающие стрессы, то о каком хорошем здоровье может идти речь?

Впрочем "научная новизна" в сообщении американских ученых все же имеется. И заключается она в безапелляционном совете людям, находящимся в несчастном браке, поскорее разводиться, а не пытаться его сохранять. Правда авторы публикации делают вид, что пытаются "подсластить пилюлю", сообщая, что пребывание в браке счастливом очень даже полезно для здоровья. Так что в плане какой-то сомнительности подобных рекомендаций — вроде и не подкопаешься.

Увы, сомнения все же возникают. Ну, хотя бы потому, что полностью идеально счастливые браки если и существуют, то только теоретически. Хочется сказать: "В сказках", — но и это будет преувеличением. Никто не обращал внимания, почему в большинстве романтических произведений, что для детей, что для взрослых, описываются почти сплошь истории борьбы влюбленных за свое право быть вместе? А потом то ли после замужества за прекрасным принцем, то ли в случае другого хеппи энда, после эпически захватывающих историй "настоящей любви" в лучшем случае следует коротенькая концовка: "Они жили долго и счастливо — и умерли в один день". Что поневоле наталкивает на мысль: это самое "долго", видимо, далеко не всегда было так "счастливо", чтобы заслужить право на описание в новом захватывающем сюжете.

Хотя, конечно, сериалы о жизни семейных людей снимают тоже. Правда эта жизнь, для повышения интереса аудитории, обычно тоже подается, "как в кино", с романтическими приключениями, борьбой с разными злодеями, довольно далекой от "серых будней", гораздо чаще наблюдающихся в биографии большинства семейных пар.

И причина этой "серости" даже не обязательно в материальном уровне жизни. Живи ты хоть во дворце Гарун-аль-Рашида, но "опьянение" запредельными уровнями "гормонов любви", которое наблюдается у влюбленных, не может длиться вечно. Спустя несколько месяцев, максимум лет, начинается неизбежный спад и, соответственно, "ломка", которая как раз и проявляется в том, что прежний "идеальный партнер" вдруг начинает раздражать своими недостатками.

Для женщин, например, такой процесс практически неизбежен при наступлении беременности. Ведь при знакомстве дама подсознательно выбирает себе мужчину с максимально противоположным набором генов, чтобы у будущего ребенка был максимально хороший иммунитет, жизнеспособность. А способствует этому высокий уровень эстрогенов.

Но при вынашивании плода первую роль в женском организме начинают играть другие гормоны — гестагены. А их действие на психологию противоположно эстрогенам. Они способствуют тяге будущей мамы не к "противоположностям", а к "родственникам", которые ее лучше понимают, заботятся, а романтические страсти беременной, в общем, ни к чему. В итоге и начинаются "женские капризы", могущие вылиться и в ссоры, особенно если дама и ее муж не понимают сути происходящего, списывая все на "Каким же он стал козлом!" и "Да как я мог жениться на такой стерве?!".

А ведь описанный абзацем выше механизм — всего один из множества, подстерегающих супругов в их семейной жизни. В общем, перефразируя крылатую фразу из одной оперетты, "не надо думать, что путь семейного человека устлан розами и лилиями". После романтических радостей "конфетно-букетного периода" неизбежно начинается более или менее выраженное охлаждение. И тогда от супругов как раз и требуется любовь. Только уже не просто в виде ожидания дармового счастья, а в виде готовности за это счастье бороться, идя на жертвы. В первую очередь, пытаясь понять и простить любимого человека, даже если кажется, что он в данном случае однозначно неправ.

К сожалению, получается это далеко не у всех. Статистика безжалостна — в России из каждых 100 браков распадаются 57. Впрочем в других странах ситуация не намного лучше. Причем в той же "благословенной Европе" растет число людей, вообще не вступающих в брак. И хорошо еще, если при этом они хотя бы имеют некое подобие "гражданского брака", а не предпочитают оставаться убежденными холостяками.

И тут, как по заказу, появляется "высоконаучная" идея: чем жить в "плохом" браке, лучше оставаться одиноким. Ну, или побыстрее одиноким становиться. При этом, конечно же, конкретный "уровень несчастливости" благоразумно не указывается. А ведь для кого-то "роковым рубежом" могут стать регулярные скандалы, а кому-то будет достаточно ссоры относительно плохо приготовленной на завтрак яичницы. Но для "очистки совести" такие горе-ученые, конечно же, могут сослаться на тезис: "Да мы ж не против семьи — главное, чтобы она была счастливой". Ну, а что полностью счастливых семей (как и вообще абсолютно и постоянно счастливых людей) на нашей грешной Земле не существует, так это ж упоминать не обязательно, правда?

Ну и что будет, если люди начнут прислушиваться к таким "ученым советам"? Если многие и так считают достаточной причиной для развода формулировку "не сошлись характерами"? Доведем число распавшихся семей до 100 процентов вместо наличествующих 57? Добьемся того, чтобы браки вообще не заключались из-за боязни каких-то неурядиц, без которых холостяцкая жизнь, якобы, намного полезнее для здоровья?

Ну, а в итоге получим результат, по масштабам вполне сравнимый с применением оружия массового поражения, без разницы — ядерного, химического или бактериологического. Хотя, впрочем, в СМИ и блогосфере уже мелькает новое понятие такого оружия — "демографическое". Когда без войны и формального уничтожения граждан противника можно за несколько поколений уменьшить население той или иной страны настолько, что организаторы самых кошмарных "геноцидов" удавились бы от зависти. "Планирование семьи", "смена пола", гомосексуальные извращения… А теперь, похоже, "передовая мировая наука" на службе у глобализованной западной элиты начала новую атаку уже и на само существование традиционной семьи, пропагандируя ее распад в "погоне за здоровьем".

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Юрий Носовский