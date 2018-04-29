Семь признаков того, что над вашим ребенком издеваются

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Проблема издевательств знакома многим. Мало кто не сталкивался с этим в школе или во дворе. Каждый родитель хочет знать, происходит ли такое и с его ребенком, чтобы помочь своему чаду всеми возможными способами. Но ребенок нередко скрывает от родителя происходящее, стесняется или боится обратиться за помощью. Эксперты говорят, что лучший способ выяснить, происходит ли что-нибудь неприятное с вашим ребенком - это установить доверительные отношения с ним, чтобы он сам рассказывал вам обо всем. Конечно же, нужно также следить за настораживающими моментами в поведении. Если проблема присутствует, психологи рекомендуют, прежде всего, внимательно и спокойно выслушать ребенка и только потом предпринимать какие-либо действия. Нередко детям важнее то, что их просто выслушали. Следует расспросить ребенка, что именно произошло, как часто это повторялось, что ребенок думает об этом и как сильно это его беспокоит. Если травля перешла все границы и ребенок сильно страдает, то нужно поговорить с учителями и директором школы. Нет однозначных признаков того, что над ребенком издеваются другие ученики. Но имеются моменты, на которые нужно обращать внимание, так как они могут указать на наличие проблемы.

1. Ребенок перестал радоваться

Недостаток удовольствия психологи считают основным признаком депрессии. Если ваш ребенок потерял интерес к сладостям, развлечениям или хобби, которые его увлекали, нужно насторожиться. Немного попечалиться - даже полезно, но когда она затапливает собой все вокруг, превращается в ощущение безнадежности, отсутствие радости и удовольствия от жизни, это нужно пресечь. Самое главное-это разговор. Причиной всего этого могут быть не только издевательства.

2. Смена аккаунта в социальных сетях.

Резкое изменение того, как ваш ребенок использует телефон или социальные сети, может быть признаком того, что над ним издеваются. Если ребенок, который ранее не выпускал из рук телефон, начинает избегать его или, наоборот, использовать его чаще, чем обычно, на это следует обратить внимание, как и на то, какие эмоции он испытывает во время использования своих гаджетов.

3. У ребенка часто болит голова или живот.

Стресс может привести к тому, что ребенок будет физически чувствовать себя плохо, чаще всего в этом случае возникают головные и желудочные боли. В некоторых случаях ребенок может и симулировать боли, чтобы не идти в школу и избежать встречи с неприятными ситуациями.

4. Ребенок часто ссорится или расстается с друзьями.

У детей нередко меняются друзья, но если вы видите, что их стало слишком мало или они меняются постоянно, следует понимать, что происходит нечто странное и настало время вмешаться.

5. Ребенок не желает посещать кружки или секции.

Если ваш ребенок неожиданно отказался от всех ранее интересовавших его занятий, посещение школы становится для него в тягость и он начинает прогуливать уроки, это может быть признаком того, что над ним издеваются.

6. У него снижается самооценка.

Издевательства уменьшают самооценку, а если продолжаются долго и носят систематический характер, вынуждают ребенка думать, что проблема заключается в нем самом, его внешности, одежде или поведении.

7. Ребенок начинает сам издеваться над другими.

В некоторых случаях жертвы издевательств приходят к тому, что сами становятся мучителями, находят для этого более слабых или не дающих отпор детей. Если вы узнали, что ваш ребенок издевается над другими детьми, убедитесь, что он понес наказание за это, но и расспросите, не подвергается ли он сам издевательствам.

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Ирина Гусакова