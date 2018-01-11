Воспитание ребенка без нотаций

Как обойтись без назидательных бесед при общении с ребенком? Как стимулировать его к достижению целей и мотивировать к учебе без нотаций? Одна из интересных методик — развивающее общение. Основателем развивающего общения был бразильский философ, учитель португальской грамматики Пауло Фрейер, который в 19 веке с помощью своего метода за несколько дней обучал письму неграмотных деревенских жителей.

Какие принципы лежат в основе развивающего общения? Как за 20 дней Пауло Фрейрер обучал неграмотных людей письму? Он всего лишь проявлял к ним искренний интерес.

Он регулярно интересовался, как живут крестьяне, как устроен их быт, какие у них потребности.

Например, они говорили о том, что им нужна система водопровода, чтобы решить трудности с поставкой воды, но для этого нужно составить письмо градоначальнику. И тогда, когда была выявлена потребность в обучении, крестьяне в считанные дни обучались грамоте.

И не просто умели писать, а составляли развернутые сочинения о своей жизни, описывали процесс гончарного мастерства, писали стихи и т. п.

Получается: после того как их главная потребность была удовлетворена путем получения такого инструмента, как письмо, они созрели до того, чтобы удовлетворять потребности более высокого порядка.

У всех родителей тоже есть эта удивительная родительская возможность — развивающее общение.

Пример развивающего общения с ребенком 4-х лет.

"Картинка их жизни"

Ждем долго, с ребенком 4-х лет, троллейбуса.

— (мама) Поколдуй, что бы быстрей приехал.

— (дочка) А как?

— (мама) Придумай.

— (дочка) Эники, беники, трам- пам- пам- пам, едит троллейбус быстренько к нам!

— (мама) Давай, три раза повтори, прыгая на одной ножке.

Старательно "Колдует". Нет троллейбуса пока.

Подходим к киоску.

— (мама) Давай посмотрим, что здесь интересного.

Осматриваем со всех сторон, играем в игру " кто что видит".

— (мама) А я вижу мышат на нижней полке.

— (дочка) А я вижу блокнотик красивенький на средней полке. А еще я вижу книжечки. Мам, купи книжку.

— (мама) Вот есть книжка-малышка для тебя (стоит копейки), покупаю. "Смотри, на эту картинку и запомни ее. Запомнила?"

— (дочка) ага!.

Закрываю книжку и прошу назвать все детали картинки. Называет, все что запомнила.

— (мама) — Молодчинка!

А вот и троллейбус.

— (мама) Посмотри, какой номер?

— (дочка) пятый! Наш, наш!

Здорово, если в троллейбусе свободно место впереди, у маршрутной карты.

Сразу исследуем маршрут нашей поездки.

— (дочка) Указывает на точку на карте, здесь какая остановка?

— (мама) Давай читать: Читаем вместе:"При-мор-ска-я".

— (дочка) А почему "Приморская"? Там море что ли было?

Подключается пассажир рядом и рассказывает историю названия.

Слушаем.

Смотрим на карту. А дальше остановка "Лесная"

— (дочка) А что, там лес что ли растет?

Смеемся.

Выходим и идем пешком (идти минут 15)

— (мама) Смотри, сколько этажей в этом доме?

Считаем.

— (мама) Заметила кота на третьем этаже, в окне?

— (дочка) Где?

— (мама) Найди.

— (дочка) Ага! Ух ты какой!

— (мама) Давай стишок придумаем, пока идем?

— (дочка) Давай!

— (мама) если быстро мы пойдем…

— (дочка) мы быстрей домой придем!

— (мама) папе книжку мы покажем…

— (дочка) молодцы нам папа скажет!

Приходим к своему дому, поднимаемся по лестнице, считаем ступеньки на английском языке.

Родителям: Трудно?

Нет — весело!

Пример развивающего общения с ребенком школьником.

"Как купить ребенку XBOX (игровую приставку)"

Сын: Я хочу ХВОХ

Мама: Зачем?

Сын: Я буду играть. Это здорово. Там можно двигаться.

Мама: А почему у тебя все еще его нет?

Сын: Потому что ты не покупаешь!

Мама: А почему я не покупаю?

Сын: Потому что у тебя денег нет.

Мама: Совсем-совсем нет?

Сын: Есть, но на ХВОХ ты их не потратишь

Мама: А почему?

Сын: Потому что ты их тратишь на другие вещи.

Мама: На какие?

Сын: Наверное, на более нужные.

Мама: Что может изменить ситуацию?

Сын: Если мы будем меньше тратить?

Мама: От чего ты готов отказаться ради ХВОХ?

Сын: От кино и конфет

Мама: Можешь посчитать, сколько за месяц сэкономишь таким образом?

Сын: Около тысячи

Мама: Сколько месяцев будешь так копить на ХВОХ?

Сын: Полтора года.

Мама: Можешь подождать полтора года? Пожить полтора года без кино и конфет?

Сын: Нет

Мама: Есть еще идеи?

Сын: Я пойду работать?

Мама: Куда тебя возьмут в 11 лет работать? Кто тебе будет платить?

Сын: Никуда. Не знаю.

Мама: Пока ты этого не знаешь, пока не придумал, как зарабатывать деньги, что еще ты можешь предложить для достижения цели?

Сын: Тебе надо больше зарабатывать.

Мама: Прекрасно. Можешь подсказать, как мне больше зарабатывать?

Сын: Больше работать.

Мама: А где мне взять на это время?

Сын: Что-то другое не делать.

Мама: Например? Не спать, не есть, не отдыхать я не могу. Куда еще уходит мое время?

Сын: Ты еще ходишь в магазин, готовишь, моешь посуду.

Мама: Что еще?

Сын: Еще пылесосишь

Мама: Что из этого я могу не делать? Кто будет делать это вместо меня?

Сын: Я могу пылесосить, мыть посуду.

Мама: Супер! Я как раз собиралась покупать посудомойку. Она стоит столько же, как ХВОХ. Но если посуду будешь мыть ты, то посудомойка мне не нужна. Ты готов мыть посуду каждый день, если мы купим ХВОХ?

Сын: Конечно!

Мама: Ты готов мыть полгода посуду, пока снова не накопим на посудомойку?

Сын: Готов.

Мама: А если ты не выполнишь договоренность? Если я куплю ХВОХ, а ты откажешься мыть посуду? Как мне тогда поступить?

Сын: Ну, будет честно, если ты заберешь у меня ХВОХ

Мама: А если ты наиграешься за два дня, ХВОХ тебе надоест и ты перестанешь мыть посуду? У меня тогда не будет ни денег на посудомойку, ни чистой посуды. Что я буду чувствовать? Что бы ты почувствовал на моем месте?

Сын: Что меня обманули.

Мама: Ты будешь дальше продолжать верить человеку, который тебя обманул?

Сын: Нет.

Мама: Будешь дальше с ним о чем-то договариваться, что-то для него делать?

Сын: Нет.

Мама: У тебя будут еще какие-то желания, после того, как ХВОХ получишь?

Сын: Конечно.

Мама: То есть, ты понимаешь, что если ты, получив ХВОХ, нарушишь условия нашей договоренности, то дальнейшие твои желания я не буду стараться выполнить? Ты понимаешь, что в твоих интересах выполнять условия договора?

Сын: Конечно.

Мама: Что может помешать тебе выполнить условия?

Сын: Я могу устать.

Мама: Как предлагаешь решать проблему?

Сын: Давай у меня будет выходной от посуды в воскресенье

Мама: Хорошо. Договорились?

Сын: Договорились.

Сравните с другим диалогом:

Сын: Я хочу ХВОХ

Мама: Давай я куплю, но за это ты всегда будешь мыть посуду в течение года, кроме выходного дня. А если не будешь, то я тебе больше никогда ничего не куплю.

Вроде бы договоренность по факту та же самая. Но результат — разный.

Во втором случае условия ребенку навязаны взрослым.

В первом случае — ребенок сам (с помощью наводящих вопросов) пришел к договоренности, а значит уровень осознанности и ответственности за соблюдение условий договора будет выше.

И еще ребенок получил опыт решения жизненной задачи.

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Людмила Овсяник