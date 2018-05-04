Ученые: неумение детей строить планы может привести их к преступлениям

Шведские ученые заявили о существовании связи между умением детей планировать свое будущее и возможными противоправными действиями во взрослой жизни.

По данным экспертов из ряда университетов Стокгольма, Упсалы и Маастрихта, которые обработали более 13 000 анкет стокгольмских подростков, неумение ставить цели и строить планы на будущее может привести к плачевным последствиям и проблемам с законом.

Так, ученые проанализировали данные анкет, собранных еще в 1966 году, когда участникам эксперимента было по 13 лет. Подчеркивается, что анкетирование проходило с иной целью, но среди ряда вопросов был и такой, в котором детям предлагалось «получить 100 крон сейчас или 1000 потом». Именно на нем ученые и построили подтверждение своей гипотезы.

Известно, что «вопрос про деньги» - классический вопрос в ряде анкет, когда ребенка спрашивают о предпочтении получить «прямо сейчас» 100 рублей или «потерпеть» и через год стать обладателем целой тысячи рублей. Данная проблема выбора носит название «временной преференцией» или предпочтением по времени.

Многие специалисты считают, что стремление школьника получить все сразу, не задумываясь о последствиях и собственной выгоде, свидетельствует о том, что однажды он выберет преступление. Но для того, чтобы утверждать данную взаимосвязь категорично, необходимы десятки лет, тщательный контроль за судьбами опрошенных участников и весомая доказательная база. К тому же необходимо учитывать, что огромное значение имеет и уровень умственных способностей ребенка, который оказывает гораздо большее влияние на судьбу ребенка, чем предпочтения по времени

Пока же о существовании взаимосвязи заговорили только шведы.

Подчеркивается, что специалисты, изучая качественную социально-экономическую выборку сумели спустя много лет отследить свою гипотезу в истории взаимоотношений участников анкетирования с законом.

Оказалось, что те подростки, которые отказывались от сиюминутной выгоды в виде 100 крон ради большей прибыли, но спустя какое-то время, на 33% имели меньшие проблемы с законом по мере их взросления. Причем на результат не влияло материальное состояние их семей.

Также указывается, что корреляция подтвердилась исключительно на противоправных нарушениях имущественного типа и не имела общего с преступлениями против личности. Поэтому не исключено, что между временными предпочтениями и силой воли не существует прямой связи.

Также ранее были опубликованы результаты исследований ученых Массачусетского технологического института, согласно которых в семьях, где несколько детей, больше шансов избежать проблем с законом во взрослой жизни у тех, кто старше.

А вот младшие дети рискуют «пойти по скользкой дорожке» в 20-40% случаев. Также отмечалось, что именно младшим труднее дается учеба.

Эксперты также заявили, что эти показатели практически одинаковы для всех стран и семей.

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Анна Смирнова