Цветомедитация: Лечение красным цветом
Нарушения психической гармонии могут быть вызваны как недостатком, так и избытком тех или иных эмоций. Описание некоторых форм проявления подобной психической несбалансированности поможет вам выбрать необходимый цвет.
Красный цвет
Этот цвет относится к теплым и является выражением жизненной силы, поэтому на психическом уровне он оказывает стимулирующее действие на активность человека.
Кроме того, он благотворно влияет при ослабленной критичности и недостатке внутренней энергии, что может проявиться в виде чрезмерных забот, сомнений и страхов.
Красный цвет служит катализатором изменений в сознании и усиливает различные проявления любви, а также ту силу, которая превращает ее в духовные качества. Через медитативную связь с телом мы осознаем, что представляем собой духовные существа в материальной оболочке.
При работе с красным цветом следует обратить внимание на то, чтобы полученный энергетический заряд использовался конструктивно и не привел к возникновению чувства беспокойства и нервной напряженности. В случае появления подобных симптомов используйте для медитации более мягкий красно-розовый цвет.
Как следует использовать красный цвет?
Если вы ощущаете, что вам недостает жизненной энергии, сил, радости, воодушевления, оптимизма и уверенности в себе.
Если вас не оставляет в покое чувство безнадежности.
Если вас часто мучают воспоминания.
Если вы подвержены резким переменам настроения.
В результате использования красного цвета:
ваше тело наполнится силой,
появится и укрепится чувство оптимизма,
усилятся творческие способности, исчезнут неуверенность и сомнения.
Медитация "Изначальная жизненная сила"
После предварительной подготовки переходите к непосредственной медитации с красным цветом, который является выражением энергии в чистом виде.
Закройте глаза и представьте себе огонь, который бушует у вас под ногами и, проходя через стопы, медленно поднимается вверх по телу, заполняя своим красным цветом все органы.
Вот он достиг сердца, и в нем появилась непреодолимая тяга к активности, стремление помочь другим людям.
Почувствуйте, как это ощущение распространяется на волнах созидательной энергии по всему вашему телу и вызывает в сознании чувство бесстрашия.
Красный цвет поднимается выше, к голове, и оттуда устремляется через внешние контуры физического тела в вашу ауру.
Теперь вы полностью слились с красным цветом и чувствуете, как он наполняет вас энергией, силой, стремлением к жизни. Идентифицируйте себя с теми положительными качествами, которые рождает в вас красный цвет, и окончательно убедитесь, что с этого момента во всех ваших делах вас будет сопровождать непоколебимое чувство доверия, вдохновения и одновременно самообладания.
Постарайтесь еще на некоторое время задержаться в этих волнах красного цвета, а затем поблагодарите тот внутренний Источник, который подарил вам это ощущение.
Теперь постепенно возвращайтесь к своему обычному состоянию. Осознайте свое тело, окружающее пространство, откройте глаза. Вы чувствуете в себе энергию красного цвета и находитесь в состоянии гармонии с жизнью.
Символическими образами красного цвета являются огонь и кровь. Энергия красного цвета помогает формировать тело поддерживает его существование, повышает внутренние ресурсы организма, наполняет его тягой к жизни. Благодаря стимулирующему действию красный цвет рекомендуется использовать в лечебных медитациях при болезнях, возникающих на фоне общего физического истощения и ослабленного иммунитета.
Корреспондирующие органы:
сердце,
артерии и вены,
печень,
почки,
прямая кишка.
В лечебной медитации красный цвет:
оказывает стимулирующее действие на органы кровообращения,
повышает содержание гемоглобина в крови и тем самым препятствует возникновению анемии,
способствует выделению тепла,
регулирует деятельность печени и почек,
способствует мышечному расслаблению,
помогает при нарушениях менструального цикла и стимулирует сексуальную активность.
Однако медитацию с красным цветом не следует проводить при повышенной температуре тела и наличии воспалительных процессов. Не рекомендуется также слишком долго медитировать с красным цветом, так как это может привести к утомлению и нервному перенапряжению.
Медитация "Стимулирование организма и наполнение его живительными силами"
Настройтесь на медитацию в соответствии с рекомендациями вводного этапа, чтобы добиться состояния покоя и расслабленности. Теперь сосредоточьтесь на красном цвете, ассоциировав его зрительно с цветом рубина.
Представьте, что эта световая энергия лежит у ваших ног в форме мягкого коврика и заполняет все вокруг своими световыми бликами. Глубоко вдохните и вместе со вдохом "втяните" подошвами ног красный цвет в себя.
Почувствуйте, как он медленно поднимается по вашим ногам, согревая и наполняя их жизнью. Когда энергия цвета достигнет коленей и затем бедер, вы почувствуете, что ваши ноги настолько наполнились силой, что вы готовы без устали шагать к любой цели.
Вновь глубоко вдохните и почувствуйте, как красный цвет поднимается в нижнюю часть живота, орошая живительной силой половые органы. Затем он попадает в почки, очищает их и стимулирует их работу. Красный цвет распространяется все дальше, наполняя теплом пищеварительные органы.
И вот красный цвет достиг уже вашего сердца, смешался с кровью и вместе с ней потек по сосудам, стимулируя кровообращение.
Животворная сила красного цвета распространилась теперь по всему вашему телу. Вы чувствуете себя легче и в то же самое время сильнее, активнее и моложе. Все ваше тело излучает эту энергию; побудьте еще несколько минут в этом состоянии.
Прислушайтесь к себе и попытайтесь определить, какие части вашего организма еще не обогатились энергией. Направьте туда тепло красного цвета и почувствуйте, как все клетки вашего организма наполняются новой силой.
Теперь мысленно поблагодарите сначала красный цвет за его живительную силу, а затем и внутренний источник, подаривший вам это ощущение.
Как только вы почувствуете, что пора прервать медитацию, медленно вернитесь в обычное состояние. Прислушайтесь к своему дыханию, охватите взором окружающие вас предметы. Насладитесь ощущением гармонии с самим собой и с окружающим вас миром. Если вы в дальнейшем регулярно будете вызывать в памяти ощущение энергии и тепла красного, действие этого цвета будет таким же эффективным.
ПсихологЛюдмила Овсяник