Интернет вреден детям, но полезен старикам

То и дело появляются новые факты, свидетельствующие как о положительном, так и об отрицательном воздействии гаджетов на нашу жизнь. Так, недавнее исследование психологов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) показало, что отказ от электронных средств коммуникации существенно повышает нашу способность понимать друг друга.

Правда эксперимент проводился не на взрослых людях, а на учениках шестого класса средней школы. Их разделили на две группы — в одной 51, а в другой 54 человека. Первая группа пять дней своих каникул провела в летнем научном лагере, а вторая в это время оставалась дома и готовилась к выезду в лагерь только на следующий месяц.

Фишка заключалась в том, что в лагере запрещалось пользоваться любыми электронными устройствами. То есть свои смартфоны детям из первой группы пришлось оставить дома. Между тем, со слов самих школьников выходило, что они тратят в среднем четыре с половиной часа в день на просмотр телепередач, написание СМС-сообщений и видеоигры.

Перед тем как первая группа отбыла в лагерь, исследователи показали всем участникам 48 снимков людей с различным выражением лица: веселым, грустным, злобным или испуганным, — и попросили назвать эмоции, которые они прочли на лицах незнакомцев. Также их попросили проанализировать видеоролики со сценками из школьной жизни и оценить эмоции людей на видео. При этом все испытуемые сделали во время тестирования в среднем по 14 ошибок. Когда дети вернулись из лагеря, среди тех, кто там побывал, количество ошибок снизилось до девяти. Во второй группе их число оставалось прежним.

Руководитель исследования Ялда Ульс полагает, что на результат повлияло "отвыкание" детей от девайсов. "Невозможно научиться невербальной коммуникации с экрана, — говорит она. — Необходимо личное общение. Дефицит общения с "живыми" людьми приводит к утрате важных социальных навыков".

А вот пожилым людям компьютер, напротив, может быть полезен. Так считают британские и бразильские ученые. В течение восьми лет они проводили исследование, в котором приняли участие около 6500 британцев в возрасте от 50 до 90 лет. На протяжении этого периода у добровольцев неоднократно тестировали память. Их просили запомнить серии слов, которые они должны были воспроизводить через разные промежутки времени. При этом учитывались различные факторы, которые могли повлиять на когнитивную функцию — например, состояние здоровья или финансовый уровень. Одним из факторов была также частота пользования компьютером и интернетом.

И что же? Оказалось, что у тех, кто регулярно выходил в Сеть и проверял электронную почту, результаты тестирования были на три процента лучше, чем у тех, кто не пользовался интернетом или делал это очень редко. "Более широкое использование интернета и электронной почты было связано со значительным сокращением времени, требовавшимся на то, чтобы перечислить слова", — констатировали эксперты.

Как же объяснить этот феномен? Авторы исследования считают, что пользование компьютером предусматривает планирование и выполнение определенных действий, что стимулирует работу нейронных сетей, отвечающих за когнитивную (познавательную) функцию. Поэтому функции памяти и способности к мышлению у любителей посидеть за компьютером дольше не снижаются, по сравнению с теми, кто остается с компьютерами "на вы".

По словам ученых, обычно проблемы с памятью и соображением начинаются у людей в возрасте между 45 и 60 годами. Чтобы заставить мозг дольше оставаться "молодым", необходимо постоянно его стимулировать и тренировать. И компьютер — идеальный инструмент для этих целей, ведь без применения интеллекта иметь с ним дело невозможно.

Недаром сейчас во многих центрах социального обслуживания открываются компьютерные курсы для пенсионеров. Работа на компьютере, общение по интернету способны не только скрасить досуг пожилого человека, но и надолго сохранить его мышление ясным и четким, помочь избежать неполадок с памятью.

Практика показывает, что освоить компьютерную премудрость старикам не так уж сложно, как кажется на первый взгляд. Поэтому им ни в коем случае не стоит отказываться от такой возможности. А вот детям и подросткам не следует проводить с гаджетами слишком много времени, так как они утрачивают навыки живого общения.

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Дарья Любимская