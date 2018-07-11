Отцы-одиночки. У них пробуждается 'материнский инстинкт'

Известны случаи, когда отцы, волею судьбы вынужденные в одиночку заботиться о детях, справлялись со своими родительскими обязанностями не хуже матерей. Недавно Рут Фельдман и ее коллеги из Университета имени Бар-Илана в Израиле обнаружили, что у мужчин, тратящих много времени на заботу о новорожденном, пробуждается также "материнский инстинкт".

Роды и кормление грудью запускают в организме женщины биологический механизм, который заставляет ее беспокоиться о безопасности ребенка и ставить его потребности на первое место. Это связано с определенными мозговыми процессами. До недавних пор считалось, что у мужчин мозг не "заточен" под материнство, поэтому ставилась под сомнение способность геев — членов однополых семей, а также отцов-одиночек обеспечить малышам полноценную заботу.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 89 добровольцев, в том числе 20 гетеросексуальных женщин, недавно родивших первого ребенка, 21 гетеросексуальный мужчина (все они были отцами двоих детей) и, наконец, 48 гомосексуальных мужчин, которые играли ведущую роль в однополой семье и занимались уходом за детьми.

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Испытуемым демонстрировали видеозаписи, на которых было показано взаимодействие между родителем и ребенком. Во время просмотра им сканировали мозг. Выяснилось, что у матерей, которые брали на себя ведущую роль в воспитании ребенка, активизировались одни зоны мозга, а у отцов, которые только помогали в уходе за детишками — совершенно другие. Активность в миндалинах и других мозговых структурах, отвечающих за эмоциональную обработку информации, у матерей была в пять раз выше, чем у отцов. Правда, у последних наблюдалась высокая активность в верхней височной борозде, ответственной за социальное взаимодействие.

Совсем иная картина наблюдалась у мужчин-вдовцов или членов гомосексуальных пар, которые приняли на себя основную часть обязанностей в воспитании малышей. У них обе вышеуказанные зоны мозга активизировались с одинаковой интенсивностью. Ученые напрямую связывают это с количеством времени, проведенного в заботах о ребенке. Следовательно, полагают они, если мужчина вынужден принять на себя полную ответственность за малыша, то его мозг адаптируется к такой ситуации, включая зону "материнства". Между тем, количество окситоцина — гормона, отвечающего за любовь и привязанность, в данном случае по отношению к детям — в крови всех добровольцев оказалось одинаковым. Так что удалось опровергнуть еще один миф — о том, что отцы меньше привязаны к детям, чем матери…

"Полученные данные свидетельствуют о том, что существует особая нейронная сеть в головном мозге, которая отвечает за воспитание детей, — комментирует Рут Фельдман. — Она реагирует на смену ролей в сфере родительского контроля".

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Одним из основных аргументов против усыновления детей однополыми семьями является то, что мужчина не может заменить ребенку мать. Однако Фельдман и ее коллеги считают, что если в семье двое мужчин и ребенок, и ни одной женщины, то одному из мужчин приходится стать "матерью", причем в биологическом смысле тоже. "Аналогичных примеров нет ни в более ранней истории человечества, ни в животном мире, — говорит Фельдман. — Но два гомосексуальных отца действительно могут преданно заботиться о ребенке".

Тем не менее, это еще не значит, что с ребенком, выросшим в гомосексуальной семье, все в дальнейшем будет ОК. Видя перед собой гомосексуальную модель отношений, он, скорее всего, будет считать ее нормой и вряд ли сможет построить успешные гетеросексуальные отношения.

Кроме того, в исследовании не участвовали семьи, где ребенком занимались отцы, тогда как матери по тем или иным причинам практически не принимали участия в воспитании чад. А ведь таких семей, где жена, к примеру, зарабатывает деньги, а муж сидит с детьми, или где жена больна, страдает алкоголизмом, наркоманией или просто не хочет заботиться о малыше, не так уж мало… Хотя номинально у ребенка есть и отец и мать… И насколько сильно или, наоборот, слабо развит у обоих таких родителей "материнский инстинкт" с физиологической точки зрения, исследователям еще предстоит выяснить.

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Дарья Любимская