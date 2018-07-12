Дети Next родятся от трех родителей

Разработана технология искусственного оплодотворения, которая позволит бороться с заболеваниями, связанными с дефектами ДНК, передающимися ребенку по материнской линии. Для этого будут использоваться яйцеклетки двух женщин и сперма одного мужчины. Об этом заявили представители Британского управления по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA).

Речь идет о недугах, вызванных повреждениями митохондрии — части клетки, подпитывающей ее энергией. Они могут передаваться новорожденному только от матери. На шесть с половиной тысяч младенцев таким дефектом страдает один. Митохондриальные дефекты приводят к возникновению около 50 генетических болезней, таких, как мышечная дистрофия, сердечная недостаточность, слепота, нейродегенеративные заболевания и отдельные формы рака… Решить проблему, по мнению ученых, могла бы такая форма оплодотворения, при которой ядро материнской яйцеклетки вставлялось бы в донорскую.

Технически — берется здоровая яйцеклетка, в которую помещается ядро яйцеклетки, принадлежащей женщине с "больными" митохондриями. Таким образом, рожденное чадо унаследует гены отца и обеих матерей. Более того — полученные искусственным путем генетические изменения будут передаваться и последующим поколениям.

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Методика исправления дефектных митохондриальных ДНК была разработана в 2009 году профессором Орегонского университета Шухратом Миталиповым. В ходе опытов на макаках-резусах ученому удалось получить эмбрионы, из которых, после того как их имплантировали в матку, появились на свет вполне здоровые особи.

В свою очередь, британские ученые в последнее время всерьез обсуждают возможность применения данной методики к человеку. Правительство Британии уже одобрило такую форму генной терапии. "Система митохондриального донорства даст возможность женщинам с тяжелыми формами митохондриальных заболеваний иметь детей, которые не будут страдать от этой генетической наследственности", — считает представитель Министерства здравоохранения Британии.

"Мы призываем правительство как можно скорее ввести изменения в законодательство, которые помогут многим семьям, страдающим от митохондриальных заболеваний", — добавила директор организации Progress Educational Trust Сара Норкросс.

В принципе, подобная терапия осуществима уже сегодня, но предстоит решить еще множество вопросов, которые были вынесены HFEA на научный консилиум. Так, возглавивший консилиум профессор Энди Гринфилд выразил сомнения в безопасности данной методики. "Безопасны ли эти технологии применительно к человеку? Мы не этого не узнаем до тех пор, пока не испытаем их на людях, — сказал он. — До тех пор, пока не родится здоровый ребенок, мы не можем утверждать на все 100 процентов, что эти технологии безопасны. Если вспомнить времена, когда ЭКО было новшеством, возникали такие же вопросы".

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"Направление, в котором мы движемся, подтверждает безопасность этого метода, но мы не можем полностью предсказать, что нас ожидает, поэтому пока мы осторожны", — вторит Гринфилду другой участник консилиума, профессор Робин Ловел-Бадж.

Кроме вопросов безопасности здоровья будущих "генно-модифицированных" детей, некоторых участников волновали также этические проблемы. Ведь, если у ребенка будет фактически две матери, то какая из них будет считаться настоящей? Или обе? К тому же, если подобные технологии, изменяющие ДНК, войдут в обиход, то там и рукой подать до самых смелых опытов по генетической модификации человека, причем не всегда законных… Так, уже не первый год идут разговоры о создании "идеальных солдат", обладающих повышенной выносливостью. Кто-то захочет получить мутантов, которые могут сутками не спать, кто-то — вывести генетическую элиту с повышенными интеллектуальными способностями, а кто-то — людей с "урезанным" мозгом, которых удастся превратить в идеальные машины для убийства и совершения других насильственных действий…

Правда, Энди Гринфилд подчеркнул, что ноу-хау не имеет ничего общего ни с клонированием, ни с евгеникой. Прежде всего, оно ставит целью появление на свет здорового потомства у женщин, которые имеют с этим проблемы.

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Как сообщил еще один член консилиума, профессор Питер Броуди, уже существует "лист ожидания" для женщин с митохондриальными мутациями, которые с помощью процедуры надеются родить здоровых детей. Возможно, в течение двух лет им представится такая возможность.

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Маргарита Троицына