Вегетарианство или беременность?

Вегетарианство уже давно снискало популярность в России. Но большинство отечественных диетологов и гинекологов считает, что такая система питания не подходит для россиян и категорически противопоказана беременным. Это связано с тем, что в наших климатических условиях нет большого разнообразия растительных продуктов, содержащих белок. Неужели вегетарианкам придется отказаться от своих привычек и есть мясо в ожидании ребенка?

Именно из-за климата в России не возникло традиции вегетарианства, заимствованной в угоду моде с далекого и теплого востока, где совершенно другие погодные условия.

Официальная медицина признает за вегетарианством право на существование, но лишь в качестве временной диеты, назначаемой с целью оздоровления организма. И такая система питания подходит только здоровым взрослым людям, поскольку даже от религиозных постов освобождались больные, дети и беременные.

Для беременной женщины вегетарианство не только не полезно, но вредно, поскольку для правильного развития плода необходимы продукты животного происхождения, содержащие полноценный животный белок, витамины группы В, D, кальций, железо, цинк. Без них у ребенка может развиться внутриутробная дистрофия - а это приводит к печальным последствиям.

Даже если вам до слез жалко коров и свиней на фермах, к пятому месяцу беременности нужно взять себя в руки. С пятого месяца плод начинает интенсивно расти, и в сутки ему понадобится 96 г белка, причем 60 процентов обязательно животного происхождения, утверждают гинекологи.

Каким бы разнообразным в плане свежих овощей и фруктов ни было ваше меню, организму все равно не хватит железа. Дело в том, что железо, входящее в состав неорганических соединений, содержащихся в растениях, усваивается плохо.

Из 100 г мяса организмом усваивается столько же железа, сколько из 2 кг яблок. Ни одна беременная не способна ежедневно съедать по два килограмма даже самых вкусных яблок, а вот небольшой кусочек вареного мяса вполне по силам.

Железо - один из важнейших элементов, его дефицит ведет к развитию анемии (снижение уровня гемоглобина), то есть ткани женщины и растущего в ней малыша не будут снабжаться кислородом.

Анемия возможна и при дефиците витамина В 12 , который содержится исключительно в животной пище. Кроме того, только в животных продуктах содержатся аминокислоты, именуемые на языке медицинской науки незаменимыми. Человеческий организм не может синтезировать их из имеющихся в организме веществ и должен получать с пищей - отсюда и столь красноречивое название.

Аминокислоты - это "строительные кирпичики" белков. Они особенно необходимы при бурном росте плода.

Считаем калории

Если вы следуете рекомендациям врача, а не поглощаете булки и торты, то знайте - вегетарианская диета не "дотягивает" до вашей новой ежедневной нормы и по калориям.

Не стоит пытаться набрать около 2500 ккал в сутки за счет растительной пищи - это может привести только к неприятным ощущениям в желудке. Не говоря уже о более серьезных последствиях. Например, о возможном нарушении на ферментном уровне, когда вы просто не сможете усваивать растительную пищу, да еще и передадите этот дефект по наследству ребенку.

В вегетарианской пище мало жиров и холестерина, которые вредны только в избытке, а в нормальном количестве жизненно необходимы и матери, и малышу.

Ни одна пищевая добавка, ни один витаминно-минеральный комплекс пока не способны заменить беременной животную пищу.

БАДы могут лишь частично компенсировать повышенную потребность в каких-то веществах, но не более того. И после родов, если вы планируете кормить грудью, то модную вегетарианскую диету придется отложить - кормящей маме необходима животная пища.

Иногда можно и нужно на время исключить мясные продукты и перейти на вегетарианский рацион. Например, когда мучает сильный токсикоз. Свежевыжатые соки, овощи и фрукты будут более уместны, чем мясо. Не вредно отказаться от него, если вы заболели и у вас высокая температура. Врачи не рекомендуют больным тратить силы организма на переваривание "тяжелой" пищи. Но в любом случае - выбор за вами. В конце концов, если вы не хотите отказываться от вегетарианства, но мечтаете родить здорового малыша - вы всегда можете уехать из России в теплые страны, где круглый год доступны овощи и фрукты, богатые белком, железом и другими питательными веществами...

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Елена Чиркова