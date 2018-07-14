Девять месяцев модного ожидания

Беременность — вовсе не повод превращаться в серую мышку или неуклюжую тетку и отказывать себе в удовольствии быть красивой и… (почему бы и нет, если делать покупки с умом!) модной. В Италии, например, говорят, что беременность только украшает женщин, подчеркивая их женственность и красоту. Как же одеваются в положении жительницы Европы?

Вот, к примеру, Кейт Миддлтон, ныне герцогиня Кембриджская, продемонстрировала прекрасный пример того, как выглядеть стильно в период ожидания ребенка. Даже в интересном положении она не отказалась от приталенных пальто и платьев, элегантных шляпок и туфель на каблуке. Почему бы не попробовать последовать ее примеру, адаптируя собственный стиль к меняющимся линиям тела?

Разнообразные платья помогут будущей маме чувствать себя одновременно и комфортно, и привлекательно. Если на небольших сроках пока еще небольшой животик позволяет молодой маме носить платья-трапеции или платья с завышенной линией талии, то на последних сроках особенно актуальными и удобными станут платья с запахом или прямого кроя из материала-стретч. В противовес распространенному мнению о том, что свободные фасоны скрадывают растущий живот, беременные женщины выглядят гораздо стройней и подтянутей в слегка облегающих, подчеркивающих силуэт платьях. Убедитесь только, что платье сшито из тянущейся ткани и не будет сдавливать живот и препятствовать нормальному кровообращению.

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Какая расцветка придаст образу не хватающей ему "легкости"? Стоит отдать предпочтение однотонным неярким расцветкам или вертикальным принтам, которые зрительно "вытягивают" силуэт. А вот крупные цветочные расцветки, широкие горизонтальные полоски и яркие цвета только прибавят будущей маме несколько вовсе незаслуженных килограмм.

Стоит также присмотреться и позаимствовать некоторые наиболее удачные образы у известных vip-мам. Вот лишь несколько примеров разных стилей: Белен Родригез, ТВ-звезда и итальянская It-girl, во время беременности не отказалась от удобных леггинсов и просторных футболок. Если же вы не можете похвастаться такой же прекрасной физической формой, что и Белен, то вместо леггинсов остановите свой выбор на прямых брюках. Карла Бруни тоже препочла комфорт, но, впрочем, не отказалась от удовольствия выглядеть привлекательно: положение первой леди Франции обязывало! Выбор Карлы подойдет и обычной будущей маме: свободные платья, туники и просторные пальто-накидки в классическом стиле. Голливудские звезды Джиллиан Андерсон и Ким Кардашян прекрасно смотрелись в платьях "имперского" стиля, драпирующими соблазнительный бюст и линию плеч и свободно ниспадающими к низу. Халле Берри, напротив, выбрала простые прямые платья, мягко подчеркивающие приятно округлившиеся формы. Модель Каролина Куркова позволяла себе и мини, и высокие каблуки. Стиль boho, любимый многими знаменитостями, — настоящая находка для будущей мамы!

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Одним словом, вам остается только выбрать тот стиль, который вам ближе! Впрочем, беременность — это не повод отказаться от любимых джинсов, тем более, что многие демократичные марки уже давно запустили специальные линии привычной одежды, адаптированной для женщин в положении. Например, шведский магазин H&M предлагает будущим мамам полностью обновить гардероб: здесь есть все, от джинсов до специального белья и купальников! Приятно порадуют невысокие цены — на то они и практичные шведы. Французская марка Bon Prix, как и следует из названия, тоже готова радовать мам красивыми вещами по очень привлекательным ценам в течение всех девяти месяцев. Asos — палочка-выручалочка англичанок: помимо собственной одежды под брендом Asos на сайте продаются и коллекции premaman и других дизайнеров.

Помимо специализированных марок для будущих мам стоит присмотреться и к обычной одежде уже известных и любимых вами брендов. Практичные платья с запахом, удобные кардиганы, леггинсы, просторные блузы, уютные вязаные вещи позволят вам не только съэкономить, но и не отказаться от привычного стиля. Однако не стоит продолжать носить высокие каблуки, даже очень любимые и удобные! Врачи единогласны: во время беременности следует выбирать более удобную обувь: или на небольшом устойчивом каблучке, или вовсе без него.

Оставайтесь прекрасны, будьте здоровы! И легкой вам беременности!

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Анна Черткова