Какие книги нужно читать ребенку

Фото: malyshzdorov.ru

Нынешнее поколение детей не любит читать, а книги им заменяют компьютерные игры. От такой печальной тенденции можно и нужно избавляться, а поможет в этом правильно подобранная литература.

Детям до 3 лет

Познакомить ребенка с книгой стоит, начав читать ему небольшие веселые стихи и т.н. «потешки».

Это можно делать уже с двух лет, одновременно показывая малышу красочные иллюстрации. Очень важно, чтобы картинки были довольно крупными, реалистичными и яркими. Нужно избегать множества деталей или героев. Пусть это будет одно изображение. Так ребенку будет проще его запомнить.

Детям до 4 лет

После трех лет нужно искать книги с нехитрым сюжетом. Также не стоит увлекаться чрезмерным количеством героев, чтобы ребенок не запутался - ему еще трудно запоминать.

Читайте вместе с ребенком вслух. Просите его менять тембр речи в зависимости от ситуации в книге или героя. Так будет веселее и поспособствует лучшему запоминанию.

Лучше выбирать такую литературу, которая сможет формировать у ребенка образ мысли, воспитывать нужные моральные принципы и разбираться в «плохом» и «хорошем». Помогут в этом как русские народные сказки и писатели, так и зарубежные авторы. Ребенку этого возраста наверняка понравится «Маугли», «Винн-Пух», «Каникулы в Простоквашино» и т.д.

Детям до 10 лет

Для младших школьников будут очень полезны книги, в которых не просто осмысленный сюжет, но и понятный выбор, перед которым стоят главные герои. Именно на книгах в этом возрасте лучше формировать морально-этические установки, а не на скучных и менторских родительских наставлениях.

Обязательно вместе обсуждайте прочитанное, делитесь мнениями и предлагайте варианты «а как еще можно было бы поступить в этой ситуации?», «а как бы поступил ты?». Пускай ребенок учится находить и альтернативные положительные решения, продумывает те или иные последствия поступков.

Прекрасно подойдут для чтения в этом возрасте: «Приключения Электроника», «12 месяцев», «Приключения Незнайки и его друзей», «Аленький цветочек» т..д.

Детям до 13 лет

Детям, вступившим в нелегкий подростковый возраст нужно помогать подбирать книги. К слову, это совсем не сложно, вспомните свои любимые книги этого возрастного периода. Вы выросли ведь хорошим человеком? Так поделитесь своим литературным багажом с собственным ребенком. Пускай читает, думает, размышляет и тоже растет хорошим человеком. И не забывайте обсуждать прочитанное. Расскажите сыну или дочери как вы восприняли эту книгу или событие из нее в своем детстве, что думали тогда, о чем переживали... Доверительные беседы только укрепят ваши отношения с ребенком.

А книги для чтения в подростковом возрасте не изменились за десятки лет: «Алые паруса», «Белый Бим Черное ухо», «Остров погибших кораблей», «Старая крепость» и т.д. Также, скорее всего, детям этого возраста придутся по душе мистические произведения Гоголя.

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Анна Смирнова