Дети и наказание: бить или не бить?

Фото: nasslagdenie.ru

Многие сегодняшние взрослые выросли на установке, что наказание ребенка - это обязательный атрибут воспитания и битьем его испортить нельзя. Любовью можно, а битьем или любым другим наказанием - нельзя. Разумеется, речь не идет об избиениях, как таковых - это уже можно назвать истязанием. Но удар по попе, ремешок «в воспитательных целях», либо же запирание в темной комнате- это сопровождает и нас, родителей, и наших детей почти всегда. Согласитесь, порой крайне трудно удержаться, ведь дети тоже далеко не ангелы, что уж говорить о родительских нервах в моменты отчаяния и вспышек злости! Но эта минута злобы и слабости не принесет ничего хорошего в будущем.

Сами нынешние родители тоже переживали целые трагедии, связанные с наказанием. Вспомните, какой страх вызывало, например, родительское собрание, если было что таить: например, плохие оценки или плохое поведение. А таили, понимая, что влетит по самое «не хочу». Влетит вплоть до физического воздействия, а не просто разговоров. И угроза обнародования этого, да еще при всех и на собрании и последующей расплаты заставляла не только думать о побеге из дома, но и о более жутких вещах.

Да, сейчас с высоты прожитых лет кажется, что все это - пустяки. Ну, били, ну, наказывали, ничего, никто не умер, пережили. И вроде даже сохранили нормальные отношения с родителями. Так-то оно так. Но если на минуту погрузиться в эти воспоминания, то окажется, что не пережили. Вот не пережили. Переживаем до сих пор. Со всеми вытекающими последствиями.

Ведь что происходит, когда взрослый бьет ребенка? Прежде всего, ребенок понимает, что у него нет права ответить. А ведь ответ агрессией на агрессию - это заложено природой. Реакция на физическую боль - бежать или перейти в наступление. Другого не дано. Но ребенок не может сделать ничего из предложенного природой.

У него вообще нет прав на ответную агрессию по отношению к взрослому: ведь он находится в его власти, он полностью зависим. В итоге все самые негативные эмоции, которые испытывает в этот момент ребенок, просто замыкаются в нем. Все эти тысячи киловатт злости, обиды, горечи и унижения.

Многие могут поспорить, сказать, что есть дети, которые «понимают только так». Но перед тем как себя этим успокоить, запомните: ваши действия это кратковременная победа в небольшой битве со слабым соперником. Это не выигрыш. Наказание, особенно если они частые и жестокие, даже, если вам кажется, что они «по делу», приведут лишь к тому, что ребенок престанет делать так, как вам не нравится. Но это не научит его правильному поведению.

Взять, к примеру, известный сериал «Эмиль из Леннеберге» по мотивам произведения Астрид Линдгрен. Главный герой -озорной и жизнерадостный мальчуган «изобретает» безумные идеи с совершено добрыми помыслами. Но его вспыльчивый и резкий отец в ответ на шалости наказывает сына запиранием в темном сарае. Учит ли это Эмиля думать о последствиях своих шалостей? Нет. К счастью, мальчик не получает серьезной психологической травмы, сумев компенсировать негатив вырезанием деревянных фигурок. Но он и не думает над тем, чтобы перестать шалить, но запоминает, что взрослые, в том числе и самые близкие ему люди - несправедливы.

А когда ребенку дарят на праздники сладости и подарки, а в гостях есть другие дети и не всегда желанные ребенку, а дети друзей его родителей? И малышу сразу объявляют, что «конфетами он обязан поделиться», а игрушку дать «поиграть». Его недоумение по этому поводу, переходящее в противостояние со взрослыми принесет травму и опыт: если тебе что-то подарили, нужно это сразу съесть или спрятать. И не нужно делиться радостью, иначе ее отнимут, да еще и наказать могут.

Родителей, которые насильно заставляют ребенка «делиться», можно попросить, например, дать свою машину какому-нибудь постороннему человеку. Соседу, например. Хотя бы на час. Пусть покатается, ведь у него нет такой машины и он очень хочет. Представили свою реакцию? А кто сказал, что игрушечная машинка или кукла имеют для ребенка меньшую значимость? Вместо того, чтобы поговорить с ребенком, обсудить его эмоции и желания, родители предпочитают заставить: «Я взрослый, я важнее, я больше знаю и ты должен подчинятся».

Но спустя 30-40 лет, когда ребенок вырастет - не удивляйтесь тому, как он будет общаться с вами. Потому что уже взрослый и больше знает - именно он. А не вы. А вы должны подчиниться. И будет хорошо, если вы прощены и поняты. А если нет?

Разумеется, никто не говорит, что нужно полностью пустить все на самотек и не обращать внимание на «перегибы» в поведении ребенка, будь он малышом или подростком. Но необходимо уяснить, что «перегибы» в чрезмерно жесткой реакции родителей будут иметь серьезные нежелательные последствия на очень долгие годы.

В корне насилия лежит унижение, подавление властью. Ребёнок, которого бьют родители, свыкается с мыслью, что такое поведение по отношению к нему возможно. Но тот, кто привык сживаться с унижением, с подавлением, не сможет этому противостоять и вне дома.

«Я хочу вырастить его нормальным человеком», - говорят родители, которые позволяют себе бить детей. Но ни один ребёнок не посчитает удар родителя - честным поступком. В конце концов, он примет в качестве нормы двойные стандарты и применение силы как средство достижения цели. Его накопленная внутренняя агрессия всё равно выйдет - и, возможно, на вас самих, когда он станет сильнее.

Агрессия порождает агрессию. Моя четырехкилограммовая чихухуа прыгает на трёхлетнюю дочь и прикусывает за руку. Как отвечает ребёнок? Сначала из глаз брызжут слезы, а потом она переходит в наступление. Она хватает куклу, замахивается на собаку, кукла летит ей в голову. Это нормальная человеческая реакция. Они на равных: ребёнок за себя отомстил, восстановил чувство справедливости. Слезы мгновенно высыхают.

Что происходит, когда ребёнка бьёт взрослый? У ребёнка нет права ответить. Всё его существо внутри трясет, он хочет замахнуться, защитить себя, - это заложено природой. Но сделать этого не может. Ему приходиться давиться обидой, зажимать в себе злость и повиноваться. Если почитать признания уже взрослых людей, переживших насилие в детстве, то все они с явным смакованием говорят о том, как смогли в итоге дать сдачи.

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Анна Смирнова